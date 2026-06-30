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    Micron meldet +1.215 % – warum Intel der nächste Gewinner wird

    Microns Rekordgewinn von 1.215 % markiert den Speicher-Engpass der KI-Lieferkette. Heibel sieht die CPU als nächste Station - mit Intel als Profiteur.

    Für Sie zusammengefasst
    • Micron Gewinnsprung zeigt Engpass in KI-Lieferkette
    • CPU wird nächste Engpassstation mit Intel Vorteil
    • Intel vereint Design und Fertigung als Standortvorteil

     

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    Micron hat vergangene Woche einen Gewinnsprung von 1.215 % gegenüber dem Vorjahr gemeldet – und genau das ist für mich der Auftakt, nicht der Schlusspunkt einer Geschichte: Nach GPU und Speicherchip rückt nun die CPU als nächster Engpass der KI-Lieferkette in den Mittelpunkt, und ich sehe Intel als denjenigen, der davon profitieren könnte.

    Micron bestätigt ein Muster, das sich wiederholt

    Nvidia stieg mit dem Verkauf von KI-GPUs zum wertvollsten Unternehmen der Welt auf. Jetzt zieht Micron mit dem Verkauf von HBM-Speicher nach: Die Bruttomarge liegt bei 81 %, CEO Sanjay Mehrotra rechnet mit einer Knappheit bei HBM-Speicherchips bis mindestens 2029. Die Aktie sprang daraufhin um weitere 19 % an, die Marktkapitalisierung überschritt bereits Anfang Juni die Billionen-Marke.

    Beide Entwicklungen folgen demselben Muster: Ein Engpass in der KI-Infrastruktur treibt Preise und Margen eines einzelnen Anbieters in ungewöhnliche Höhen, bevor sich die Knappheit zur nächsten Station der Lieferkette weiterverschiebt. Wer die Reihenfolge GPU – Speicher – CPU verstanden hat, sieht bereits die nächste Station, bevor der Markt sie einpreist.

    Warum die CPU jetzt wieder ins Zentrum rückt

    Lange Zeit war die CPU im KI-Geschäft die Nebenrolle, das Verhältnis lag bei rund 1:8 – eine CPU koordinierte acht GPUs, die isoliert Trainingsaufgaben abarbeiteten. Das funktionierte, solange zwischen den Verarbeitungsschritten ein Mensch saß und Ergebnisse prüfte, bevor der nächste Schritt folgte.

    KI-Agenten fallen diese Pause weg. Sie verarbeiten GPU-Ergebnisse ohne Unterbrechung weiter, mehrere Agenten greifen gleichzeitig auf dieselben Recheneinheiten zu, geben Aufgaben weiter und stoßen die nächste Anfrage an. Dadurch nähert sich das Verhältnis von CPU zu GPU der Marke 1:1 – nicht weil jede GPU weniger leistet, sondern weil jede Recheneinheit jetzt eine eigene Koordinationsinstanz braucht, die Datenflüsse synchronisiert. Genau diese Aufgabe übernimmt die CPU.

    Für Sie als Anleger heißt das konkret: Wer Intel bereits hält, sieht in den Micron-Zahlen einen Vorboten für die eigene Position – der Engpass, der Micron gerade die Marge treibt, könnte sich in den kommenden Quartalen auf Intels CPU-Sparte übertragen. Wer noch nicht investiert ist, dem zeigt die Reihenfolge GPU – Speicher – CPU einen möglichen Zeitpunkt: Während Micron-Aktien die Knappheit bereits eingepreist haben, deutet bei Intel noch wenig darauf hin, dass der Markt dieselbe Story für die CPU-Sparte erwartet.

    Warum Intel – und nicht ARM oder AMD

    Im Heibel-Ticker-Portfolio habe ich Intel aufgenommen, bevor diese These breiter diskutiert wurde. Die Aktie sprang zuletzt um 11 % an. Die Begründung liegt in der Marktstruktur: Anders als ARM oder AMD vereint Intel Design und Fertigung unter einem Dach. Das ist im aktuellen Umfeld kein Nebenaspekt, sondern ein strukturelles Argument – gerade weil Fertigungskapazität für moderne Chips weltweit knapp und politisch sensibel ist. Hinzu kommt die geografische Komponente: Intel fertigt in den USA, ein Standortvorteil, den weder ARM noch AMD in dieser Form vorweisen können, da beide Unternehmen auf externe Fertiger angewiesen sind.

    Was die Bewertung mir sagt

    Auf den ersten Blick wirkt die Bewertung anspruchsvoll: Das EV/EBITDA steht aktuell bei rund 57, deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Der Grund liegt aber nicht in einer Überbewertung, sondern in der laufenden Erholung: Analysten erwarten für 2026 einen Gewinnsprung von 0,42 auf 1,09 USD je Aktie, ein Plus von rund 160 % gegenüber dem Vorjahr. Bei diesem Wachstumstempo würde ich die heutige Bewertung eher als Übergangsphase einordnen als als Warnsignal.

    Ich bin daher unter 110 EUR bei Intel eingestiegen – meine eigene Positionierung im Heibel-Ticker Portfolio, keine Aufforderung an Sie, gleichzuziehen, sondern meine Einschätzung, wie sich die nächste Engpassgeschichte in der KI-Lieferkette entwickeln könnte.

    Fazit

    Micron zeigt, was passiert, wenn ein einzelnes Bauteil zum Flaschenhals der KI-Revolution wird. Für mich ist die eigentliche Frage längst nicht mehr, ob sich dieses Muster wiederholt, sondern wo es als Nächstes zuschlägt – und ich sehe die CPU als diese Station, mit Intel als strukturell am besten positioniertem Anbieter.

    Sehen Sie das anders, oder erkennen Sie bei Intel ebenfalls die nächste Engpass-Chance? Ich lese Ihre Einschätzung gerne. Kommentieren Sie gerne unten.

    Wer den vollständigen Hintergrund zur Engpass-Verschiebung von GPU über Speicher zur CPU nachlesen möchte, findet die ausführliche Einordnung hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/intel-cpu-engpass-ki-lieferkette/

    Einen direkten Vergleich der vier großen Chip-Werte Nvidia, Intel, AMD und ARM mit allen Bewertungskennzahlen finden Sie hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/know-how/nvidia-intel-amd-arm-aktien ...




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    Stephan Heibel
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    Verfasst von Stephan Heibel
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    Halbleiter Micron meldet +1.215 % – warum Intel der nächste Gewinner wird Microns Rekordgewinn zeigt, wie stark ein Engpass in der KI-Lieferkette Preise und Margen treiben kann. Nach GPU und Speicherchip rückt nun die CPU in den Mittelpunkt – mit Intel als möglichem nächsten Profiteur.

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