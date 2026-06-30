DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / Resilienz im ...

Geoökonomische Herausforderungen und umweltbezogene Nachhaltigkeitsrisiken verändern die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vieler Unternehmen grundlegend, insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH finanziert und unterstützt daher gezielt nachhaltig wirkende Investitionen und Transformationsprozesse ihrer Kunden, um diese resilienter und zukunftsfähig machen.

- DEG-Investitionen wirken: Drei Millionen faire Arbeitsplätze, 185 Mrd. EUR lokales Einkommen - Transformative, nachhaltige und resiliente Geschäftsmodelle von Unternehmen stärken - Innovationen zur Entwicklung von relevanten Märkten und Sektoren ermöglichen

Die im aktuellen Entwicklungspolitischen Bericht dokumentierten Ergebnisse der letzten Portfolioanalyse verdeutlichen die Wirkungen dieser Strategie: Unternehmen im DEG-Portfolio beschäftigten im Jahr 2025 rund drei Millionen Menschen fair und erwirtschafteten ein lokales Einkommen von 185 Milliarden Euro. Außerdem produzierten sie 35 Terawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien, womit rund 40 Millionen Menschen versorgt werden können und CO2 reduziert wird. 61% der DEG-Kunden investierten in innovative Technologien, Produkte oder Prozesse. 88 % der Unternehmen engagierten sich zusätzlich gemeinnützig, zum Beispiel für Bildung und Gesundheit.

Ein Beispiel sind die Aktivitäten des von der DEG mitfinanzierten Telekommunikationsanbieters IPI Group Holding Limited (IPI). Das Unternehmen betreibt mehr als 30.000 Telekommunikationsmasten in Afrika und im Mittleren Osten. Viele Standorte sind nicht an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. IPI setzt bei der Energieversorgung der Masten auf Solarstrom in Kombination mit Batteriesystemen. Dadurch werden bereits heute rund 40 Prozent weniger fossile Energie als zuvor erforderlich eingesetzt. Die DEG finanziert diese Investitionen seit 2019 mit langfristigen Darlehen und unterstützt das Unternehmen zudem bei der Weiterentwicklung des Umwelt- und Sozialmanagementsystems.



"Wir fördern gezielt transformative, nachhaltig erfolgreich Geschäftsmodelle privater Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Gerade angesichts der erheblichen globalen Herausforderungen sind finanzielle Mittel nur ein Hebel. Echte Wirkung entsteht dann, wenn Strategie plus eingesetzte Mittel wie Kapital, Expertise, gute Unternehmensführung und partnerschaftliche Begleitung ineinandergreifen. Genau hier setzt die DEG an," sagte Roland Siller, Vorsitzender der DEG-Geschäftsführung anlässlich der Veröffentlichung des Berichtes. "Zusammen mit unserer Tochtergesellschaft DEG Impulse haben wir allein 2025 mehr als 80 Transformationsvorhaben angeschoben. Dazu Beratungen in den Bereichen Klima- und Ressourcenschutz, nachhaltige Zulieferketten, Human Resources und Talentförderung," so Siller weiter.



Diese Impulse tragen gezielt dazu bei, dass private Unternehmen erfolgreich wachsen, sich modernisieren, ihre Geschäftspraktiken und Prozesse weiter professionalisieren. Damit verbunden sind auch erhebliche Beiträge der Privatwirtschaft zu den globalen Nachhaltigkeitszielen (SDGs), insbesondere zu SDG 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum) und SDG 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur).



Mit den 2026 weiterentwickelten Sustainability Commitments führt die DEG ihren strategischen Ansatz konsequent weiter: Die Impact- und Climate Commitments, die seit 2022 zentrales Element der DEG-Aktivitäten sind, wurden jetzt um den Aspekt des Wirtschaftens gemäß guter internationaler Umwelt- und Sozialpraxis ergänzt. Ziel ist es, bei Bewertung und Steuerung einer Investition die Verknüpfung von Impact, Klima und sozialen sowie ökologischen Standards über den gesamten Investitionszyklus systematisch zu stärken.



Mehr Informationen zu den Ergebnissen des Entwicklungspolitischen Berichts der DEG und zum Status der Sustainability-Commitments finden Sie unter: https://deg-entwicklungsbericht.de/



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