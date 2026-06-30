JEFFERIES stuft Siemens Energy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern habe für die anstehenden Quartalszahlen vorab positivere Erwartungen an den globalen Gasturbinenmarkt sowie eine anhaltend hohe Nachfrage im Bereich Stromnetze mit einer zunehmenden Dynamik in den USA signalisiert, schrieb Lucas Ferhani in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem überschaubaren Einfluss auf die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr, aber einem steigenden Vertrauen in die Nachfrage- und Auftragsentwicklung in den kommenden Jahren./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 164,7EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 215

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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