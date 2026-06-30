Shell setzt auf den LNG-Superzyklus: 700 Millionen Tonnen LNG bis 2050

Der Ausbau neuer Verflüssigungsanlagen in Nordamerika, die verbesserte Leistung bestehender Anlagen und die langsameren asiatischen LNG-Importe haben die Auswirkungen des reduzierten Angebots aus dem Nahen Osten teilweise kompensiert. Shell prognostiziert, dass der gesamte LNG-Handel im Jahr 2026 ähnlich wie im Vorjahr ausfallen könnte, wenn sich der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus in diesem Sommer wieder normalisiert, bevor er im Jahr 2027 wieder auf Wachstumskurs kommt. Shell prognostiziert, dass bis 2030 jährlich rund 180 Millionen Tonnen neues Angebot auf den Markt kommen werden, was die Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit von Gas verbessern und die Nachfrage in neuen Märkten erschließen wird.

Shell gab am Dienstag bekannt, dass die weltweite Nachfrage nach Flüssigerdgas bis 2050 voraussichtlich auf fast 700 Millionen Tonnen pro Jahr steigen wird, was einem Anstieg von rund 65 Prozent gegenüber 2025 entspricht, da die Länder der "flexiblen und zuverlässigen" Energiesicherheit Priorität einräumen. Laut dem LNG-Ausblick des in London ansässigen Ölkonzerns für 2026 wurden im Jahr 2025 insgesamt 422 Millionen Tonnen LNG gehandelt, und für 2026 wurde ein deutlicher Anstieg erwartet. Allerdings hat die massive Störung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus seit Beginn des Konflikts etwa ein Fünftel der weltweiten monatlichen LNG-Lieferungen unterbrochen, was zu steigenden Preisen auf dem Spotmarkt und negativen Auswirkungen auf einige asiatische Länder geführt hat.

Das Wachstum von LNG dürfte dann stark ausfallen, um die "rasant steigende" Nachfrage nach Energie mit geringeren Emissionen als Kohle zu decken, während Rechenzentren sich zu einer neuen Quelle für den Strombedarf entwickeln, hieß es in dem Bericht. Shell wies außerdem auf ein rasantes Wachstum neuer Nachfragesegmente hin und merkte an, dass Prognosen zufolge die LNG-Bunkerung bis 2035 um das Siebenfache auf 27 Millionen Tonnen steigen werde, mehr als die Menge an LNG, die Indien im vergangenen Jahr importiert habe. Um die steigende Nachfrage zu decken, seien in den 2030er und 2040er Jahren "erhebliche" zusätzliche Investitionen in neue LNG-Verflüssigungsanlagen erforderlich, hieß es in dem Shell-Bericht. Zusätzlich zu den bereits im Bau befindlichen Projekten würden jährlich rund 200 Millionen Tonnen neues Angebot benötigt.

Kurzfristig ist die Lage aber weniger klar. Wegen der Störungen in der Straße von Hormus könnten die globalen LNG-Mengen 2026 laut Shell ungefähr nur auf dem Niveau von 2025 liegen. Eigentlich war für 2026 ein stärkeres Wachstum erwartet worden. Shell rechnet erst 2027 wieder mit einer Rückkehr auf den Wachstumspfad, sofern sich der Schiffsverkehr durch Hormus normalisiert.

Interessant ist auch die regionale Verschiebung. Shell erwartet, dass Süd- und Südostasien bis 2050 rund 40 Prozent der globalen LNG-Importe ausmachen werden. Dort soll Gas Kohle ersetzen und den stark steigenden Strombedarf decken. In reiferen Märkten wie Japan nennt Shell Rechenzentren als neue Nachfragequelle. Europa bleibt aus Shell-Sicht ein wichtiger LNG-Markt, weil heimische Gasproduktion sinkt und Gaskraftwerke schwankende Erneuerbare ausgleichen sollen. Auf der Angebotsseite erwartet Shell bis 2030 rund 180 Millionen Tonnen pro Jahr an zusätzlicher LNG-Kapazität. Das soll Gas wieder verfügbarer und bezahlbarer machen. Für die 2030er- und 2040er-Jahre sieht Shell aber eine neue Investitionslücke: Zusätzlich zu bereits im Bau befindlichen Projekten würden rund 200 Millionen Tonnen pro Jahr neues Angebot benötigt.

Shell gibt selbst eine Bandbreite an. In einer Investorenunterlage heißt es, die LNG-Nachfrage könne von 422 Millionen Tonnen 2025 auf 650 bis 710 Millionen Tonnen bis 2040 steigen. Bis 2050 reicht die Spanne sogar von 610 bis 780 Millionen Tonnen. Shell weist zugleich darauf hin, dass diese Projektionen wegen Politik, Technologie und Geopolitik unsicher sind. Shell ist selbst einer der größten Profiteure eines wachsenden LNG-Marktes.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 33,90EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.

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