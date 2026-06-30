Inturai unterzeichnet endgültige Rahmendienstleistungsvereinbarung mit Talius Group

- Inturai Ventures Corp. hat eine verbindliche Rahmendienstleistungsvereinbarung mit Talius Group Limited (ASX: TAL) unterzeichnet und somit die im Januar 2026 von den Unternehmen unterzeichnete Absichtserklärung in eine endgültige Geschäftsvereinbarung umgewandelt.

- Die Vereinbarung schafft einen dreijährigen Rahmen, in dessen Verlauf die Plattform für räumliche Intelligenz des Unternehmens in das Smart-Care-Ökosystem von Talius integriert und als Paket für den Einsatz im bestehenden Gesundheits- und Altenpflegenetzwerk von Talius in der Asien-Pazifik-Region und in Europa sowie in der globalen Präsenz von Inturai bereitgestellt wird.

- Mit der Unterzeichnung dieses Rahmens wechselt das Unternehmen von der Validierungs- in die Umsatzgenerierungsphase. Die Bereitstellung erfolgt über einzelne Leistungsbeschreibungen (Statements of Work), die den Umfang, die Erbringung und den Umsatz für jedes Projekt im gesamten Netzwerk von Talius definieren.

Vancouver, British Columbia – 29. Juni 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche Rahmendienstleistungsvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit Talius Group Limited (ASX: TAL) unterzeichnet hat, einem führenden Anbieter von Technologielösungen für die Alten- und Behindertenpflege in Australien, Neuseeland, Singapur und dem Vereinigten Königreich. Die Vereinbarung folgt auf die im Januar 2026 bekannt gegebene unverbindliche Absichtserklärung und eine Phase anhaltender gemeinsamer technischer Validierung.

Die Vereinbarung macht eine Phase der Zusammenarbeit und des Piloteinsatzes zu einer verbindlichen Geschäftsbeziehung. Der Übergang von einer Absichtserklärung zu einer unterzeichneten Rahmendienstleistungsvereinbarung legt den verbindlichen Rahmen fest, der für die Kommerzialisierung der Ergebnisse erforderlich ist.

Die Vereinbarung legt eine Laufzeit von zunächst drei Jahren fest und regelt alle Projekte, die von den Parteien in den zulässigen kommerziellen Bereichen und Unternehmensbereichen durchgeführt werden, einschließlich Gesundheitseinrichtungen und häusliche Pflegedienste. Jedes Projekt wird über eine separate Leistungsbeschreibung vertraglich geregelt, die den Umfang, die zu erbringenden Leistungen und die Umsatzbeteiligung definiert, wodurch beide Parteien eine wiederholbare Struktur erhalten, um die Pipeline in vertraglich vereinbarte Umsätze umzuwandeln.