Digital Realty Trust Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 30.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die Digital Realty Trust Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,64 % im Minus. Der Kursrückgang der Digital Realty Trust Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,65 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,64 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Digital Realty Trust ist ein globaler Reit für Rechenzentren, bietet Colocation, Interconnection und Cloud-nahe Infrastruktur. Starke Präsenz in Nordamerika, Europa, Asien. Wichtige Konkurrenten: Equinix, CyrusOne, NTT, CoreSite. Stärken: großes globales Netzwerk, Hyperscaler-Kunden, Skaleneffekte, Kombination aus Colocation und Konnektivitätslösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Digital Realty Trust Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,12 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Digital Realty Trust Aktie damit um -7,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,67 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +24,14 % gewonnen.

Digital Realty Trust Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,19 % 1 Monat -0,67 % 3 Monate +6,12 % 1 Jahr +11,55 %

Informationen zur Digital Realty Trust Aktie

Stand: 30.06.2026, 11:02 Uhr

Es gibt 351 Mio. Digital Realty Trust Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,31 Mrd. € wert.

AUSTIN, Texas, June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Digital Realty (NYSE: DLR), the largest global provider of cloud- and carrier-neutral data center, colocation and interconnection solutions, announced today the pricing of an underwritten registered …

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Ob die Digital Realty Trust Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Digital Realty Trust Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.