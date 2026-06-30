Axel Springer schließt 'Telegraph'-Übernahme ab
- Axel Springer schließt Übernahme der Telegraph ab
- Übernahmepreis 575 Mio Pfund knapp 661 Mio Euro
- Expansion in die USA mit Politico und Business Insider
BERLIN/LONDON (dpa-AFX) - Der Medienkonzern Axel Springer schließt die Übernahme der traditionsreichen britischen Zeitung "Telegraph" ab. Der Abschluss der Transaktion erfolge nach allen erforderlichen regulatorischen Genehmigungen im Vereinigten Königreich, Irland und Österreich, teilte der Konzern mit. "Damit ist die Zukunft eines der renommiertesten Medienunternehmen Großbritanniens gesichert."
Springer zahlt dem bisherigen Eigentümer RedBird IMI für die Telegraph Media Group eine Summe von 575 Millionen britischen Pfund (661 Mio. Euro), wie der Berliner Konzern zuvor mitgeteilt hatte. Der "Telegraph" ist eine der ältesten Zeitungen Großbritanniens.
Blick auf den internationalen Markt
Axel Springer will nach eigenem Bekunden die Expansion der "Telegraph"-Gruppe in den US-Markt vorantreiben und dabei auch seine Marken "Politico" und "Business Insider" nutzen. Seit längerem wird dem Konzern nachgesagt, auf der Suche nach Zukäufen zu sein, um das Geschäft auszubauen. Das deutsche Medienhaus kommt mit dem Kauf dem eigentlich geplanten Verkauf an den Eigentümer der "Daily Mail ", Jonathan Harmsworth, zuvor, wie die "Financial Times" zuvor berichtet hatte./svv/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IMI Aktie
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IMI Aktie um -3,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,94 %.
Die Marktkapitalisierung von IMI bezifferte sich zuletzt auf 8,12 Mrd..
IMI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4640. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.