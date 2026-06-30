Axel Springer schließt 'Telegraph'-Übernahme ab

Blick auf den internationalen Markt



Der Absturz ist der Trade

Axel Springer will nach eigenem Bekunden die Expansion der "Telegraph"-Gruppe in den US-Markt vorantreiben und dabei auch seine Marken "Politico" und "Business Insider" nutzen. Seit längerem wird dem Konzern nachgesagt, auf der Suche nach Zukäufen zu sein, um das Geschäft auszubauen. Das deutsche Medienhaus kommt mit dem Kauf dem eigentlich geplanten Verkauf an den Eigentümer der "Daily Mail ", Jonathan Harmsworth, zuvor, wie die "Financial Times" zuvor berichtet hatte./svv/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IMI Aktie

Die IMI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 34,20 auf Tradegate (29. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IMI Aktie um -3,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,94 %.

Die Marktkapitalisierung von IMI bezifferte sich zuletzt auf 8,12 Mrd..

IMI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4640. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.