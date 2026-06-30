Spartan Metals ermittelt bei der Prüfung historischer Bohrungen auf seinem Wolfram-Molybdän-Projekt Victorio in New Mexico 537 Fuß (163,7 Meter) mit 0,23 % WO3Äq bzw. 0,31 % MoÄq

Vancouver, Kanada / 30. Juni 2026 / IRW-Press / Spartan Metals Corp. („Spartan“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: W OTCQB: SPRMF | FWB: J03) validiert die Daten aus den historischen Bohrungen, die die am 5. Mai 2026 angekündigte bevorstehende wirtschaftliche Erstbewertung („PEA“) für sein Wolfram-Molybdän-Projekt Victorio in New Mexico untermauern (Abbildung 1).

Highlights der historischen Bohrungen

- 34 Bohrlöcher weisen eine durchgängige Wolfram-Molybdän-Mineralisierung auf mehr als 100 Fuß (ca. 30,5 Meter) auf

o In der Lagerstätte treten mehrere geschichtete Mineralisierungszonen von mehr als 50 Fuß (ca. 15,2 Meter) auf

- 26 Bohrlöcher, die nicht in der historischen wirtschaftlichen Analyse aus dem Jahr 2008 berücksichtigt wurden, einschließlich 12 Bohrlöcher, die nicht in der historischen Mineralressourcenschätzung von 2012 enthalten waren, lassen erhebliches Aufwärtspotenzial erkennen, sobald sie in der aktuellen PEA berücksichtigt werden

- Die durch die Kombination von Wolfram und Molybdän bei Victorio ermittelten Molybdänäquivalentwerte (MoÄq) von 0,19 % MoÄq (0,09 % WO3 und 0,09 %1 Mo) schneiden im Vergleich zum Ressourcengehalt von 0,14 % Mo2 aus der von Freeport-McMoRan betriebenen Mine Henderson gut ab

- Die PEA liegt im Plan, um Anfang des vierten Quartals 2026 veröffentlicht zu werden

Brett Marsh, President und CEO von Spartan, sagt dazu: „Die Bestätigung dieser historischen Bohrergebnisse ist ein spannender Meilenstein im Rahmen unserer laufenden technischen Bewertung des Projekts Victorio und bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass der Erwerb dieses Assets eine transformative Chance für Spartan Metals war. Die Identifizierung von 34 Bohrlöchern mit einer durchgängigen Wolfram-Molybdän-Mineralisierung über mehr als 100 Fuß belegt die beeindruckende Größe und Kontinuität des mineralisierten Systems. Ebenso vielversprechend ist es, dass viele dieser großen mineralisierten Abschnitte nicht in den vorherigen Ressourcenschätzungen oder historischen wirtschaftlichen Bewertungen berücksichtigt wurden, wodurch wir über zusätzliche technische Informationen für die aktualisierte wirtschaftliche Erstbewertung für Victorio verfügen.“

„Im Rahmen unseres laufenden Datenvalidierungsprogramms decken wir den Umfang der bei Victorio absolvierten historischen Bohrungen auf, was uns neue Erkenntnisse zur Größe und den Eigenschaften des mineralisierten Systems verschafft. Die Kombination einer weitläufigen durchgängigen Mineralisierung, breiter mineralisierter Mächtigkeiten und augenscheinlicher Eigenschaften eines Bulk-Tonnage-Szenarios hebt hervor, warum wir der Ansicht sind, dass Victorio aus geologischer Sicht den Vergleich mit großen unterirdischen Molybdänsystemen wie der Mine Henderson von Freeport-McMoRan nicht scheuen muss, aber zugleich von einem bedeutenden Wolframanteil profitiert, der das Projekt Victorio auszeichnet. Victorio befindet sich zwar noch in einer deutlich früheren Phase der technischen Bewertung, die historischen Ergebnisse festigen jedoch unser Vertrauen in die strategische Bedeutung des Projekts innerhalb des US-Sektors für kritische Minerale.“

„Da wir uns dem Abschluss der aktualisierten PEA nähern, liegt der Schwerpunkt unseres Teams nach wie vor auf der systematischen Bestätigung der historischen Datenbank sowie auf der Integration dieser Informationen in unsere geologischen und technischen Untersuchungen, wo dies angemessen ist. Mit jeder Phase dieser Arbeiten verbessern wir unser Verständnis von Victorio und zeigen, weshalb wir davon überzeugt sind, dass dieses Projekt die Merkmale einer bedeutsamen Gelegenheit für die Erschließung von Wolfram- und Molybdänvorkommen in den USA aufweist.“

Die aktuelle PEA von Spartan liegt auf Kurs für eine Veröffentlichung zu Beginn des vierten Quartals 2026. Die Bestätigung der Bohrdatenbank ist der erste Schritt, um sicherzustellen, dass die in die Mineralressourcenschätzung einfließenden Informationen korrekt sind. Diese Ressourcenschätzung bildet die Grundlage der PEA. Die Datenbank umfasst 147 Kernbohrlöcher über insgesamt 253.955,5 Fuß (77.405,6 m). In Tabelle 1 sind die wichtigsten Abschnitte aus ausgewählten Bohrlöchern angegeben; eine vollständigere Liste finden Sie hier. Abbildung 2 zeigt die Bohrlöcher auf dem Projekt Victorio in Draufsicht. Bitte beachten Sie, dass sich mehrere Bohrlöcher innerhalb der Ausmaße der Lagerstätte befinden, die nicht in vorherigen wirtschaftlichen Analysen oder Mineralressourcenschätzungen berücksichtigt worden sind.

Victorio weist mehrere geologische und bergbautechnische Eigenschaften auf, die mit großen unterirdischen Molybdänsystemen wie der Mine Henderson von Freeport-McMoRan in Colorado, einem der führenden Molybdän-Bulk-Untertagebaubetriebe in Nordamerika, vergleichbar sind. Die historischen Bohrungen bei Victorio haben breite, lateral durchgängige Abschnitte einer Wolfram-Molybdän-Mineralisierung beschrieben, wobei zahlreiche Bohrlöcher eine durchgängige Mineralisierung auf Abschnitten von mehr als 100 Fuß (30,5 m) enthielten und die vertikale Kontinuität auf mehreren hundert Metern belegten. Ähnlich wie bei Henderson tritt die Mineralisierung als ein weitläufiges Stockwerksystem auf, das eine Bewertung von unterirdischen Bulk-Abbaumethoden unterstützen kann, einschließlich jener, die im Rahmen der PEA von Spartan evaluiert werden.

Victorio befindet sich zwar in einer früheren Phase der technischen Bewertung und weist derzeit durchschnittliche Gehalte von circa 0,09 % Mo und 0,09 % WO3 (0,19 % Moäq) in der historischen Ressource2 auf, das Vorkommen von Wolfram - und möglicherweise Flussspat - führt jedoch zu Metalläquivalentgehalten, die im Vergleich zu großen unterirdischen Bulk-Systemen mit geringen Gehalten gut abschneiden. Insbesondere deuten die historischen Bohrungen darauf hin, dass die Mineralisierung im Gegensatz zu Henderson, wo sich die Lagerstätte in einer Tiefe von mehr als 1.000 Metern unter der Oberfläche befindet1, in relativ geringer Tiefe beginnt, und weisen zugleich breite mineralisierte Mächtigkeiten und eine vielversprechende vertikale Kontinuität auf, die die fortgesetzte Bewertung von unterirdischen Bergbauszenarien unterstützen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass objektive Vergleiche zu etablierten Bulk-Untertagebaubetrieben wie Henderson im Zuge seiner aktualisierten wirtschaftlichen Erstbewertung einen nützlichen Rahmen für die Bewertung von Abbauverfahren, Größe und Kontinuität bieten. Zugleich ist sich das Unternehmen bewusst, dass Victorio nach wie vor ein unabhängiges Projekt mit eigenen geologischen Eigenschaften ist und nicht gewährleistet werden kann, dass hier ähnliche Bergbau- oder Wirtschaftsergebnisse erzielt werden können.

Abbildung 1. Lageplan des Wolfram-Molybdän-Projekts Victorio im Südwesten von New Mexico

Abbildung 2. Draufsicht der Bohrlöcher im Wolfram-Molybdän-Projekt Victorio, wobei die Kernbohrlöcher hervorgehoben sind, die nicht in der historischen wirtschaftlichen Analyse von 2008 und/oder der historischen Mineralressourcenschätzung von 2012 berücksichtigt wurden.

Tabelle 1. Ausgewählte historische Kernbohrlöcher unter Verwendung eines Cutoff-Werts von 0,15 % Moäq, die während der Analyse im Rahmen der PEA bestätigt wurden. (Die angegebenen Abschnitte stellen Bohrmächtigkeiten dar, die wahren Mächtigkeiten sind noch nicht bekannt).

Bohrloch von (Fuß) bis (Fuß) Abschnitt (Fuß) von (m) bis (m) Abschnitt (m) Mo (%) WO3 (%) MoÄq (%) WO3Äq (%) CaF2 (%) GVM-A3 1790 1880 90 545,6 573,0 27,4 0,12 0,29 0,44 0,35 4,5 1900 2010 110 579,1 612,6 33,5 0,12 0,19 0,33 0,25 2,4 einschl. 1960 2000 40 597,4 609,6 12,2 0,07 0,42 0,54 0,46 4,5 GVM-52 1465 1764 299 446,5 537,6 91,1 0,17 0,17 0,34 0,25 3,2 einschl. 1605 1625 20 489,2 495,3 6,1 0,54 0,50 1,09 0,77 4,3 und 1615 1620 5 492,2 493,8 1,5 1,00 0,83 1,91 1,34 3,7 einschl. 1680 1740 60 512,0 530,3 18,3 0,13 0,22 0,37 0,29 4,0 GVM-42 400 450 50 121,9 137,2 15,2 0,00 0,39 0,43 0,39 11,5 einschl. 410 420 10 125,0 128,0 3,0 0,00 0,75 0,83 0,75 15,2 1350 1550 200 411,5 472,4 61,0 0,06 0,12 0,20 0,16 4,2 GVM-16 1433 1970 537 436,8 600,4 163,7 0,13 0,16 0,31 0,23 2,7 einschl. 1433 1470 37 436,8 448,0 11,3 0,32 0,22 0,56 0,38 8,0 und 1670 1720 50 509,0 524,2 15,2 0,08 0,44 0,56 0,48 2,7 und 1680 1690 10 512,0 515,1 3,0 0,08 0,84 1,00 0,88 3,1 GVM-15 1550 1850 300 472,4 563,9 91,4 0,16 0,13 0,31 0,22 3,0 einschl. 1630 1690 60 496,8 515,1 18,3 0,30 0,29 0,62 0,44 3,2 und 1640 1650 10 499,8 502,9 3,0 0,41 0,67 1,15 0,88 3,3 GRV-84* 1720 1905 185 524,2 580,6 56,4 0,11 0,20 0,33 0,26 N/A einschl. 1745 1755 10 531,9 534,9 3,0 0,12 0,35 0,51 0,41 N/A und 1810 1880 70 551,7 573,0 21,3 0,13 0,30 0,45 0,36 N/A und 1860 1880 20 566,9 573,0 6,1 0,15 0,42 0,61 0,50 N/A GRV-81* 1710 1910 200 521,2 582,1 61,0 0,14 0,14 0,29 0,21 N/A einschl. 1745 1785 40 531,9 544,0 12,2 0,27 0,39 0,70 0,53 N/A GRV-76* 1660 1845 185 505,9 562,3 56,4 0,17 0,19 0,38 0,28 N/A einschl. 1675 1680 5 510,5 512,0 1,5 0,28 1,14 1,52 1,28 N/A und 1695 1720 25 516,6 524,2 7,6 0,24 0,44 0,72 0,56 N/A und 1715 1720 5 522,7 524,2 1,5 0,20 0,76 1,03 0,86 N/A GRV-72* 1485 1710 225 452,6 521,2 68,6 0,18 0,15 0,35 0,25 N/A einschl. 1510 1530 20 460,2 466,3 6,1 0,16 0,37 0,57 0,45 N/A und 1625 1650 25 495,3 502,9 7,6 0,25 0,33 0,61 0,45 N/A und 1630 1635 5 496,8 498,3 1,5 0,21 0,61 0,88 0,72 N/A

* Nicht in der historischen wirtschaftlichen Analyse aus dem Jahr 2008 enthalten

- Berechnung des WO3Äq in % unter Verwendung von 1.000 $/metrische Tonneneinheit (mtu) für WO3 und 23,2 $/Pfund Mo mit Gewinnungsraten von 75 % bzw. 75 %(3). WO3Äq = WO3%+(Mo% x (((Mo-Preis x lb/mtu) x Mo-Gewinnungsrate)/(W-Preis x WO3%- Gewinnungsrate))). 1 mtu = 1 % oder 10 kg (22,0462 lb). CaF2 ist in der Berechnung des Metalläquivalents nicht enthalten.

- Berechnung des MoÄq in % unter Verwendung von 1.000 $/metrische Tonneneinheit (mtu) für WO3 und 23,2 $/Pfund Mo mit Gewinnungsraten von 75 % bzw. 75 %(3). MoÄq %= Mo% + W%((W-Preis x W-Gewinnungsrate)/(Mo-Preis x Pfund/mtu) x Mo-Gewinnungsrate). CaF2 ist in der Berechnung des Metalläquivalents nicht enthalten.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden unter Aufsicht von Brett R. Marsh, CPG, erstellt und von ihm genehmigt. Herr Marsh ist President und CEO von Spartan Metals Corp. sowie ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass die Informationen zu Produktion, Tonnage, Gehalt und Gewinnungsraten in Bezug auf die historischen Mineralressourcen und wirtschaftlichen Bewertungen des Projekts Victorio „historischen“ Charakter haben und nicht von einem aktuellen NI 43-101-konformen technischen Bericht gestützt werden.

Die historischen Informationen, auf die hierin Bezug genommen wird, stammen aus zwei NI 43-101-konformen technischen Berichten, die für vorherige Betreiber angefertigt wurden, die das Unternehmen für verlässlich hält, aber nicht von unabhängiger Seite verifizieren lassen hat. Spartan hat bislang noch keine systematischen Explorations- und/oder Verifizierungsarbeiten durchgeführt, um die historischen Abbau-, Gehalts- oder metallurgischen Informationen, die für diese ehemaligen Betriebsaktivitäten vorliegen, zu bestätigen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Verweise auf die historische Produktion, Ressourcen und wirtschaftliche Bewertungen dienen lediglich als Kontext und sollten weder als Hinweis auf eine mögliche Mineralisierung auf den aktuellen Konzessionsgebieten von Spartan noch als Beweis für die wirtschaftliche Rentabilität des Projekts Victorio ausgelegt werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Explorationsprogramme von Spartan das Vorkommen einer wirtschaftlich abbaubaren Mineralisierung bestätigen werden oder dass künftige Ressourcenschätzungen ähnliche Gehalte, Tonnagen oder Gewinnungsraten aufweisen werden wie die historisch gemeldeten.

Die historische Schätzung wird als relevant angesehen, da sie einen Hinweis auf die potenzielle Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet liefert und die Entscheidung des Unternehmens stützt, die Exploration des Projekts fortzusetzen. Das Unternehmen erachtet die historische Schätzung als zuverlässig, da sie auf einer internen Due-Diligence-Prüfung und einer Überprüfung der Schätzung durch einen unabhängigen Auftragnehmer basiert, die nach Ansicht des Managements in Übereinstimmung mit branchenüblichen Praktiken durchgeführt wurden. Ein qualifizierter Sachverständiger hat jedoch keine ausreichenden Arbeiten absolviert, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Die historische Schätzung stützt sich auf die Kategorien „nachgewiesen“, „angedeutet“ und „vermutet“, die den aktuellen Standards entsprechen. Ein qualifizierter Sachverständiger hat jedoch keine ausreichenden Arbeiten absolviert, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Spartan sind keine Mineralressourcenschätzungen bekannt, die nach der historischen Schätzung von 2012 durchgeführt wurden.

Das zur Verifizierung der historischen Schätzung als aktuelle Mineralressource geplante Arbeitsprogramm des Unternehmens umfasst: Zwillingsbohrungen zur Bestätigung ausgewählter historischer Bohrlöcher, zusätzliche Infill- und Stepout-Bohrungen, die erneute Beprobung des verfügbaren Bohrkerns, die Verifizierung historischer Analysedaten, die Anwendung moderner QA/QC-Protokolle, aktualisierte geologische Modellierungen sowie eine Schätzung unter Verwendung der aktuellen CIM-Definitionsstandards und NI 43-101-konformer Verfahren, die in die bevorstehende PEA einfließen wird. Bis zum Abschluss dieser Arbeiten und der Erstellung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung durch einen qualifizierten Sachverständigen sollte die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve herangezogen werden.

Quellennachweis

1 Knudsen, 2012, NI 43-101 Technical Report on Resources Victorio Molybdenum-Tungsten Exploration Project Luna County, NM

2 https://miningdataonline.com/property/1301/Henderson-Mine.aspx

3 SRK Consulting, 2008, NI 43-101 Preliminary Assessment Victorio Molybdenum-Tungsten Project Luna County, NM

Über das Wolfram-Molybdän-Projekt Victorio

Victorio ist ein in einer fortgeschrittenen Explorationsphase befindliches Wolfram-Molybdän-Projekt mit historischen Mineralressourcenschätzungen im Umfang von bis zu 77,2 Millionen Tonnen mit 0,09 % WO3 und 0,09 % Mo (0,14 % Wo3äq oder 0,19 % Moäq) in der Kategorie nachgewiesen und angedeutet sowie weiteren 77,2 Millionen Tonnen mit 0,09 % WO3 und 0,07 % Mo (0,13 % Wo3äq oder 0,17 % Moäq) in der Kategorie vermutet, auf deren Grundlage Victorio zu den größten Wolframressourcen in den Vereinigten Staaten gehört. Das Projekt Victorio bietet die Möglichkeit für die potenzielle Einspeisung in die US-Lieferkette beträchtlicher Mengen Wolfram und Molybdän sowie weiterer bedeutender kritischer Metalle wie Beryllium, Flussspat, Rhenium und Rubidium.

Das Projekt erstreckt sich über rund 15,8 km2 (3.909 Acres) und liegt etwa 45 km westlich der Stadt Deming, in den Victorio Mountains in Luna County im US-Bundesstaat New Mexico. Das Projekt besteht aus 222 nicht patentierten Erzgang-Bergbauclaims des Bureau of Land Management.

Über Spartan Metals Corp.

Spartan Metals konzentriert sich auf die Entwicklung von Projekten für kritische Mineralien in etablierten und stabilen Bergbaugebieten im Westen der Vereinigten Staaten, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau eines Portfolios aus verschiedenen strategischen Verteidigungsmineralien wie Wolfram, Rubidium, Antimon, Wismut und Arsen liegt.

Das hochwertige Projektportfolio von Spartan umfasst eine Option auf den Erwerb von 100 % des Wolfram-Molybdän-Projekts Victorio in New Mexico sowie das Wolfram-Silber-Rubidium-Projekt Eagle in Nevada. Victorio beherbergt die größte Wolframressource in den Vereinigten Staaten und enthält bedeutende Konzentrationen an Molybdän, Beryllium und Flussspat, während das Projekt Eagle die höchstgradige historische Wolframressource in den USA umfasst, die bedeutende, noch nicht vollständig abgegrenzte Ressourcen einschließt, darunter: hochgradiges Silber, Rubidium, Antimon, Wismut, Indium sowie Edel- und Basismetalle. Weitere Informationen über Spartan Metals finden Sie unter www.SpartanMetals.com.

Im Namen des Boards von Spartan

„Brett Marsh“

President, CEO & Direktor

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Brett Marsh, M.Sc., MBA, CPG

President, CEO & Direktor

1-888-535-0325

info@spartanmetals.com

Jeff Walker

VP, The Howard Group

403-221-0915

jeff@howardgroupinc.com

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Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Diese Aussagen beinhalten naturgemäß eine Vielzahl von Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Ausmaß der Aktivitäten und die Errungenschaften wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

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Die Spartan Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 0,346EUR auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.