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    Aktie führt den DAX an!

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    Doppelt stark: Gasturbinen und Stromnetze treiben Siemens Energy an

    Siemens Energy boomt bei Gasturbinen und Stromnetzen gleichermaßen. Analysten sind sich einig, dass der Markt das Tempo noch immer deutlich unterschätzt und heben die Kursziele an.

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    Aktie führt den DAX an! - Doppelt stark: Gasturbinen und Stromnetze treiben Siemens Energy an
    Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

    Nach einem Investorengespräch kurz vor den Quartalszahlen im August zeigen sich die Analysten überzeugt: Sowohl im Gasturbinengeschäft als auch bei den Stromnetz-Technologien dürfte der Konzern die Markterwartungen erneut übertreffen. Die Experten rechnen mit einem starken dritten Quartal, das Sorgen vor einem "Auftrags-Höhepunkt" beim Energietechnikkonzern zerstreuen dürfte.

    Die Analysten der Bank of America (BofA Research) gehen davon aus, dass die Bestellungen im Gasgeschäft die Markterwartungen um mehr als 20 Prozent übertreffen, im Netzgeschäft um über 10 Prozent. Sie sehen ein Gesamtauftragsvolumen von 17,6 Milliarden Euro – etwa 4 Prozent mehr, als der Konsens bislang erwartet. Bei den Gasturbinen rechnet Analyst Alexander Jones mit 12 Gigawatt an festen Bestellungen, ein Wert auf Vorquartalsniveau. Etwas Gegenwind kommt allerdings aus der Windkraft-Sparte Gamesa, wo mangels neuer Offshore-Aufträge ein schwächeres Bild erwartet wird.

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    Die explodierende Nachfrage von Rechenzentren nach Hochspannungstechnik treibt das Geschäft derzeit kräftig an. BofA beziffert die bereits in der ersten Jahreshälfte eingegangenen Aufträge aus diesem Segment auf rund 2 Milliarden Euro – fast eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr und schon jetzt nahe am gesamten Vorjahreswert.

    Jones sieht hier sogar drei Hebel für weiteres Wachstum: steigende Bestellvolumina, weil Rechenzentren wegen langer Lieferzeiten zunehmend früher ordern müssen, höhere Preise für schnelle Lieferung sowie mittelfristig zusätzliches Potenzial durch sogenannte Festkörpertransformatoren – eine Technologie, bei der Siemens Energy nach Einschätzung der Analysten zwar derzeit hinter Wettbewerbern wie GE Vernova liegt, aber von vorhandenem Know-how profitieren könnte.

    Diese Annahmen veranlassen BofA, die Gewinnschätzung für 2030 um 10 Prozent anzuheben. Die Siemens-Energy-Aktie reagiert auf den starken Ausblick am Dienstag mit einem Kursanstieg von mehr als 4 Prozent. 

    Bernstein sieht 28 Prozent Potenzial bis 210 Euro, BofA traut dem Papier mit 260 Euro sogar einen Anstieg von rund 60 Prozent zu – beide Häuser stufen die Aktie mit "Kaufen" beziehungsweise "Outperform" ein.

    Trotz der optimistischen Schätzungen erwartet BofA, dass das Management seine offizielle Jahresprognose bei der Quartalsvorlage zunächst nicht anhebt – auch wenn die eigenen Zahlen bereits über der bisherigen Spanne liegen. Ein neues Aktienrückkaufprogramm hält Jones zwar für möglich, rechnet aber eher damit, dass der Konzern damit bis zum großen Investorentag am 11. November wartet, wenn neue mittelfristige Ziele vorgestellt werden sollen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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