Zefiro steigert seinen Umsatz mit Bohrlochversiegelungen im Energieinfrastrukturbereich und richtet seinen Fokus verstärkt auf Energieprojekte für Rechenzentren

- Dieser Bedarf an zusätzlichen Stromkapazitäten wird in erster Linie von KI-Rechenzentren befeuert, die bis zum Jahr 2030 bis zu 9 % des gesamten US-amerikanischen Energieverbrauchs für sich beanspruchen könnten¹.

- US-amerikanische Energieversorgungsunternehmen werden in den nächsten fünf Jahren geschätzte 1,4 Billionen USD¹ in den Ausbau des nationalen Stromnetzes investieren. Dabei profitiert Zefiro vom Bedarf an der Stilllegung von Öl- und Gasbohrlöchern an Standorten, an denen Energieinfrastrukturanlagen errichtet werden.

- Dank der jüngsten Aufstockungen bei Maschinenpark und Personal ist Zefiro strategisch gut aufgestellt, um die einmaligen Chancen zu nutzen, die sich bei der Stilllegung und Versiegelung (Plug-and-Abandonment) von Öl- und Gasquellen im Zuge der laufenden Investitionen in die amerikanische Energieinfrastruktur eröffnen.

BRADFORD, PENNSYLVANIA / 30. JUNI 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (FWB: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das „Unternehmen“, „Zefiro“ oder „ZEFI“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein strategisches Augenmerk verstärkt Energieinfrastrukturprojekten zuwendet, die dem Unternehmen zusätzliche Umsätze generieren und insgesamt zum Geschäftswachstum im Privatsektor beigetragen haben. Diese Maßnahme erfolgt parallel zu Zefiros Kerngeschäft, das Stillegungs- und Versiegelungsarbeiten für Unternehmenskunden im Explorations- und Produktionssektor („E&P“) sowie für Regierungsbehörden in mehreren US-Bundesstaaten umfasst.

Die zunehmende Verbreitung von Rechenzentren auf dem amerikanischen Kontinent hat den Anstoß für mehrere neue Energieinfrastrukturprojekte gegeben, die speziell für die Stromversorgung dieser Einrichtungen konzipiert sind. Angesichts der Gefahr, die von unverschlossenen Öl- und Gasbohrlöchern ausgeht, auf die man in jeder Planungs- oder Bauphase treffen kann, hat Zefiro mit seiner Kompetenz, solche Bohrlöcher rasch zu versiegeln, maßgeblich zum Fortschritt zahlreicher Energieinfrastrukturprojekte beigetragen.

Im vergangenen Jahr hat Zefiro zwei Bohrlochversiegelungsprojekte für Energieinfrastrukturprojekte in den Bundesstaaten Pennsylvania und Louisiana abgeschlossen. Die Anlage in Pennsylvania wird errichtet, um mehrere mit Erdgas versorgte Hyperscale-Rechenzentren zu beherbergen.

Überblick über Zefiros aktuelle Projekte im Bereich von Energieinfrastrukturanlagen

Indiana County, Pennsylvania (Ende 2025): Dieses rund 50 Meilen östlich von Pittsburgh gelegene Projekt mit einer Bearbeitungsdauer von drei Monaten trug maßgeblich dazu bei, ein Kohlekraftwerk in ein umweltfreundlicheres Erdgaskraftwerk umzuwandeln. Nach der Entdeckung von neun konventionellen Gasbohrungen auf dem Kraftwerksgelände wurden die Arbeiten am Neuerschließungsprojekt vorübergehend stillgelegt, bis Zefiro alle entdeckten Gasbohrungen erfolgreich versiegeln konnte. Die Projektarbeiten wurden zwischenzeitlich wiederaufgenommen und aus aktueller Sicht soll mit den ersten Stromlieferungen dann im Jahr 2028 begonnen werden.

Nähere Informationen über dieses Projekt finden Sie in Zefiros Pressemitteilung vom 18. Dezember 2025.

Lake Charles, Louisiana (Anfang 2026): Dieses 5 Mio. $ teure Projekt wurde drei Wochen vor dem geplanten Termin abgeschlossen. Hier gab es neun bereits versiegelte Bohrlöcher, an denen Sanierungsarbeiten erforderlich waren, um die Entwicklung einer privaten Energieinfrastrukturanlage zu ermöglichen, die im Jahr 2029 in Betrieb gehen soll. Es handelt sich hierbei nicht nur um Zefiros allererstes Projekt in Louisiana, sondern auch um eines der ersten sogenannten „Off-Season-Projekte“ des Unternehmens, das während der Wintermonate abgewickelt wurde – als Teil von Zefiros weiter gefasster Strategie zur Optimierung des ganzjährigen Einsatzes seiner Flotte und Mannschaften.

Nähere Informationen über dieses Projekt finden Sie in Zefiros Pressemitteilung vom 14. Januar 2026.

Im Bild oben ist der Aufbau von Zefiros Gerätschaften für eines der in Louisiana Anfang 2026 versiegelten Bohrlöcher zu sehen

Leser, die Nachrichtenaggregator-Dienste nutzen, können obige Inhalte möglicherweise nicht sehen. Bitte besuchen Sie SEDAR+ oder den Bereich „Investors“ auf der Website des Unternehmens, um eine Version dieser Pressemitteilung mit allen veröffentlichten Materialien zu erhalten.

Aktuelle Änderungen bei den US-Energievorschriften für Rechenzentren

Anfang des Monats ordnete die Federal Energy Regulatory Commission („FERC“) an, dass alle sechs großen regionalen Netzbetreiber in den Vereinigten Staaten ihre Tarife für Großverbraucher innerhalb von 60 Tagen ab dem 18. Juni 2026 entweder begründen oder revidieren. Diese Anordnung wurde erlassen, um sicherzustellen, dass große Energieverbraucher wie Rechenzentren an das Stromnetz angeschlossen werden können, während gleichzeitig die Interessen der Gebührenzahler geschützt und die Netzstabilität angesichts der bundesweit steigenden Nachfrage seitens der Großverbraucher gewährleistet wird.

Kommentar der Unternehmensführung

Catherine Flax, Chief Executive Officer von Zefiro, erläutert: „Mit dem rasanten Ausbau von KI-Rechenzentren wächst auch die amerikanische Energieinfrastruktur, um mit dem steigenden Strombedarf Schritt zu halten. Zefiro ist stolz darauf, diese Entwicklung direkt zu unterstützen, indem das Unternehmen Bohrlöcher verschließt und Umweltgefahren beseitigt, die Standorte beeinträchtigen, an denen im Rahmen dieser groß angelegten Umgestaltung Infrastruktureinrichtungen errichtet werden sollen. Als Dienstleister für die Unternehmen, die diese milliardenschweren Projekte realisieren, wollen wir von Zefiro unsere Marktposition weiter ausbauen und unseren erweiterten Gerätepark optimal einsetzen, um hier einen positiven Beitrag zu leisten und auch unseren Aktionären entsprechende Ergebnisse zu liefern.“

Luke Plants, Senior Vice President of Corporate Development von Zefiro, fügt hinzu: „Auch wenn die Rolle von Unternehmen wie Zefiro beim Aufbau eines globalen Rechenzentrumsnetzwerks nicht immer offensichtlich ist, beweist das Portfolio unserer aktuellen Infrastrukturprojekte, dass sich Zefiro als strategischer Schlüsselakteur zur erfolgreichen Umsetzung dieser Entwicklungen behaupten kann. In unserem Führungsteam von Zefiro haben wir ein gesteigertes Interesse an allen am Aufbau und Betrieb von Rechenzentren beteiligten Akteuren festgestellt. Ob Unternehmen im Bereich Mikrochipentwicklung, Softwareentwickler, Halbleiterhersteller oder Energieversorger, die den Betrieb dieser Rechenzentren gewährleisten – mit dem fortschreitenden Zeitalter der künstlichen Intelligenz eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten. Aus Sicht der Unternehmensführung sind diese Projekte ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Wachstumsstrategie von Zefiro, und es ist mir eine große Freude, das Unternehmen bei seinen Bemühungen in diesem spannenden Umfeld bestmöglich zu unterstützen.“

Quellennachweis

1 - CBS News 24/7 Segment from April 15, 2026 (Video) Citing an April 2026 Report Published by PowerLines, a Nonpartisan Consumer Education Nonprofit Organization (Report)

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, Stilllegungsverpflichtungen (Asset Retirement Obligations) von Anlagen strategisch anzugehen und Methanemissionen zu reduzieren. Mit voll integrierten Geschäftsaktivitäten quantifiziert Zefiro Emissionen aus dem Öl- und Gasbetrieb, bietet schlüsselfertige Stilllegungsdienste an und generiert CO₂-Kompensationszertifikate. Das Lösungsangebot von Zefiro verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Erzeugung von kosteneffizienter und stabiler Energie bei gleichzeitiger Beseitigung von Umweltbelastungen.

Nähere Informationen über Zefiro finden Sie auf unserer Website unter https://www.zefiromethane.com/ oder folgen Sie Zefiro auf LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens

ZEFIRO METHANE CORP.

Catherine Flax

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zefiro Investor Relations

1 (800) 274-ZEFI (274-9334)

investor@zefiromethane.com

Hinweis zu Verweisen auf Unternehmen der Zefiro-Gruppe

In dieser Pressemitteilung bezieht sich der eigenständige Name bzw. Begriff „Zefiro“ insgesamt sowohl auf (i) Zefiro Methane Corp. (eingetragen in der Provinz British Columbia, Kanada) als auch auf (ii) die Tochtergesellschaften von Zefiro Methane Corp., sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext anderweitig hervorgeht. Ebenso beziehen sich sprachliche Formulierungen in der ersten Person wie „wir“, „unser“ und „uns“ ebenfalls gemeinsam auf Zefiro Methane Corp. und seine Tochtergesellschaften, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext anderweitig hervorgeht.

In Fällen, in denen ein bestimmtes Unternehmen identifiziert werden muss, wird in der Regel der genaue rechtliche Name des betreffenden Unternehmens angegeben (z. B. würde „Zefiro Methane Corp.“ sich ausschließlich auf dieses Unternehmen beziehen und nicht auf eine seiner Tochtergesellschaften).

Diese Konvention dient lediglich der Übersichtlichkeit, um den Anlegern einfache und verständliche Informationen zu vermitteln. Eine umfassende Übersicht über die Tochtergesellschaften von Zefiro Methane Corp., die gemeinsam unter dem Namen bzw. Begriff „Zefiro“ zusammengefasst werden, findet sich im jüngsten MD&A des Unternehmens, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca/ abgerufen werden kann.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten, einschließlich der Wertpapiervorschriften und -gesetze der USA und Kanadas. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen des Managements, einschließlich derjenigen von Zefiro Methane Corp., zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten typischerweise Wörter wie „antizipieren“, „Ausblick“, „anstreben“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „schätzen“, „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „würden“, „fortsetzen“, „prognostizieren“, „potenziell“, „Ziele“, „Vorgaben“, „Vision“, „Strategie“ und ähnliche Ausdrücke oder Variationen davon. Diese Aussagen können sich unter anderem auf den operativen Ausblick des Unternehmens, Expansionspläne, die zukünftige Ausrichtung, strategische Initiativen, Geschäftspläne, das regulatorische Umfeld, Wachstumsaussichten, die Pipeline, die finanzielle Performance, den Zeitplan und Umfang von Projekten, zukünftige Marktbedingungen, Finanzierungs- und Kapitalbedarf, Partnerschaften oder andere geschäftliche Entwicklungen beziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden.

Darüber hinaus stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen keine Garantien für die zukünftige Entwicklung dar und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise, Änderungen des regulatorischen oder politischen Umfelds, operative Risiken, Finanzierungsrisiken, die Marktnachfrage nach Emissionsminderungs- oder Umweltdienstleistungen, Verzögerungen bei der Projektdurchführung, die Abhängigkeit von Drittpartnern oder Lieferanten, Wettbewerb sowie das allgemeine wirtschaftliche Umfeld. Eine ausführlichere Erörterung dieser Faktoren und anderer Risiken finden Sie im Abschnitt „Financial Risks“ im Lagebericht von Zefiro für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr sowie unter „Risk Factors“ im Jahresinformationsformular von Zefiro für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr, die beide im Profil von Zefiro auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca/ verfügbar sind.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören, sind jedoch nicht beschränkt auf: (i) ungünstige allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen; (ii) Änderungen und Preis- und Mengenschwankungen auf dem CO2-Markt; (iii) Änderungen des regulatorischen Umfelds und der globalen Richtlinien, die auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens anwendbar sind; (iv) die Unfähigkeit, alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen einzuholen; (v) die zukünftige Leistung von Energieinfrastruktur- und Rechenzentrumprojekten in den Vereinigten Staaten; sowie andere Faktoren, die im jüngsten Prospekt des Unternehmens unter der Überschrift „Risk Factors“ aufgeführt sind. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig, in dem sich Technologien in einem frühen Stadium der Einführung befinden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens weder möglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, beurteilen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Zefiro Methane Corp. übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

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Die Zefiro Methane Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 0,402EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.