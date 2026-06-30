Graphit und Kupfer – Westliche Lieferketten im Dilemma! BYD, VW, International Graphite und Arctic Minerals im Fokus

Dekarbonisierung, NetZero-Ziele und Elektrifizierung sind drei Seiten eines magischen Dreiecks westlicher Zukunftsvorstellungen. Geht es nach den Protagonisten dieser Agenda, sollen alle Fortbewegungsmittel, logistische Fahrzeuge und der öffentliche Verkehr in eine elektrisierte Welt überführt werden. Als logische Konsequenz einer aktiven Treibhausgas-Vermeidungspolitik müsste perspektivisch aber auch der Individualverkehr auf Batteriebetrieb umgestellt werden. Im Jahr 2025 erreicht der globale Gesamtbestand der Stromer mit 74 Millionen Einheiten einen Anteil von immerhin 5,7 %. Bei den Neuzulassungen führt China mit 55 % Anteil, gefolgt von Europa mit 28 % und Südostasien mit 20 %. Im letzten Jahr wurden weltweit immerhin schon mehr als 20 Millionen Elektrofahrzeuge abgesetzt. Der größte Teil des aktuellen Bestands entfällt auf China, gefolgt von den USA und Deutschland. Noch immer gibt es limitierende Faktoren wie die Verfügbarkeit einer günstigen Lade-Infrastruktur, leistungsfähige Aggregate und die schlagende Knappheit bei kritischen Metallen. Geopolitische Konflikte alla Iran oder Ukraine verschärfen den Kampf um diese Rohstoffe zusätzlich, da auch der Rüstungssektor mittlerweile als großer Nachfrager auftritt. Damit stehen Minenbetreiber weltweit unter erheblichen Druck ihre Liegenschaften rapide zu erweitern, aber nicht immer erweisen sich Vorkommen als industriell verwertbar. Der internationale Wettlauf um wichtige Mineralien schafft ein gutes Umfeld für Investoren, die das Gebot der Stunde in ihre Portfoliostrategie verankern. Die Zeit drängt!

Graphit und Kupfer – Alles dreht sich um die Elektrifizierung

Im Fokus der elektrischen Transformation vor allem stehen Kupfer- und Graphit. Dabei ist deren Beschaffung zu einem Husarenritt geworden. Denn die globalen Lieferketten sind sehr fragil geworden und entwickeln sich zunehmend zu einem strategischen Wettbewerbsfaktor für die Hightech-, Energiespeicher- und E-Mobilitätsindustrie. Beide Rohstoffe bilden das Fundament moderner E-Technologien: So sorgt das Kupfer für die elektrische Leitfähigkeit in Stromnetzen, Rechenzentren und Elektrofahrzeugen, während Graphit als unverzichtbarer Anodenwerkstoff das Herzstück nahezu jeder Lithium-Ionen-Batterie bildet. Mit dem rasanten Ausbau der Elektrifizierung wächst die geopolitische Bedeutung der Kontrolle über diese Wertschöpfungsketten. Nicht von ungefähr versucht die US-Administration als „globale Polizei“ diese Beschaffungswege zu sichern, bzw. politisch instabile Systeme zu substituieren. 70 % aller Kriege drehten sich historisch um die Verfügbarkeit von fruchtbarem Land und seinen Rohstoffen.