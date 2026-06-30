Draegerwerk: Bekanntmachung nach MAR und Delegierte Verordnung 2016/1052
Dräger startet ein neues Mitarbeiterbeteiligungsprogramm: Eigene Vorzugsaktien werden zurückgekauft und für Beschäftigte mit zweijähriger Sperrfrist bereitgestellt.
Foto: Drägerwerk AG
- Vorstand der Drägerwerk Verwaltungs AG hat am 20.04.2026 die Durchführung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms für die Drägerwerk AG & Co. KGaA beschlossen.
- Dräger will eigene Vorzugsaktien über die Börse im Zeitraum 1. Juli bis voraussichtlich 18. November 2026 zurückkaufen; die Aktien werden nicht eingezogen, sondern verbleiben während einer zweijährigen Lock‑up‑Periode in den Depots der teilnehmenden Mitarbeiter.
- Umfang: Es könnten bis zu 676.000 Vorzugsaktien zurückgekauft werden (letztes Programm: 77.000 von 676.000 theoretisch möglichen Aktien); das volle Volumen tritt nur bei vollständiger Teilnahme aller berechtigten Mitarbeiter ein.
- Rechtsgrundlage: Rückkauf grundsätzlich nach §71 Abs.1 Satz1 Nr.2 AktG; sofern Aktien an Personen ohne Arbeitsverhältnis gewährt werden, erfolgt der Rückkauf auf Grundlage der Hauptversammlungs‑Ermächtigung vom 8. Mai 2026 (bis zu 10 % des Grundkapitals).
- Durchführung: Eine beauftragte Bank trifft die Kaufzeitpunkte unabhängig; der Rückkauf folgt den Safe‑Harbour‑Regelungen (Art.5 MAR i.V.m. der Delegierten Verordnung 2016/1052); Kaufpreisregeln werden eingehalten (bei HV‑Ermächtigung darf der Preis ±10 % gegenüber dem Xetra‑Eröffnungskurs nicht überschreiten); Aussetzung und Wiederaufnahme sind möglich.
- Transparenz/Publizität: Transaktionen werden spätestens am Ende des siebten Handelstages nach Ausführung bekannt gegeben; Dräger berichtet fortlaufend im Investor‑Relations‑Bereich auf www.draeger.com; Mitteilung datiert Lübeck, 30.06.2026.
Der Kurs von Draegerwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 83,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit
+0,72 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.038,59PKT (+0,41 %).
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