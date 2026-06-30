Griechenlands Wirtschaftswunder: Einige werden reich, viele bleiben arm

Auch das Wachstum passt zur neuen Erfolgserzählung. Die EU-Kommission rechnet für 2026 mit 1,8 Prozent Plus, weiterhin über dem EU-Schnitt. An der Börse in Athen ist diese Renaissance längst eingepreist: Der Leitindex legte in den fünf Jahren bis Ende Juni 2026 um etwa 180 Prozent zu. Er hat mittlerweile ein Niveau erreicht wie seit der Zeit vor der Schuldenkrise nicht mehr.

Griechenland gilt wieder als Musterschüler Europas. Aus dem Krisenstaat der Euro-Schuldenjahre ist ein Land geworden, das Ratingagenturen, Investoren und EU-Ökonomen beeindruckt. Die Zahlen wirken wie eine makroökonomische Rehabilitierung: 2025 erzielte Athen laut Internationalem Währungsfonds einen Primärüberschuss von 4,9 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die EU-Kommission erwartet auch für die kommenden Jahre Haushaltsüberschüsse, während die Schuldenquote weiter fällt. Nach IWF-Daten dürfte sie 2026 auf rund 137 Prozent sinken und bis 2027 auf 134 Prozent. Damit verliert Griechenland sogar das Stigma des am höchsten verschuldeten Euro-Landes an Italien.

Doch hinter diesen glänzenden Kulissen der internationalen Finanzmärkte verbirgt sich eine ganz andere Realität für die griechische Bevölkerung. Denn das griechische Wunder ist vor allem ein Wunder der Staatskasse, der Banken und der Investoren. Für viele Bürger fühlt sich der Aufschwung nicht wie Befreiung an, sondern wie eine Fortsetzung der Krise mit anderen Mitteln.

Nach Kaufkraft gemessen liegt Griechenland 2025 gemeinsam mit Bulgarien am Ende der EU. Das Pro-Kopf-BIP erreicht nur 68 Prozent des EU-Durchschnitts. Gleichzeitig gelten 27 Prozent der Bevölkerung als armutsgefährdet, etwa weil das Einkommen nicht reicht, grundlegende Ausgaben kaum zu stemmen sind oder im Haushalt nur sehr wenig Erwerbsarbeit anfällt. Das ist einer der höchsten Werte in der Union.

Besonders hart trifft es Arbeitnehmer und Mittelschicht. Zwar wurde der Mindestlohn im April 2026 auf 920 Euro brutto erhöht. Doch steigende Preise fressen viele Verbesserungen wieder auf. Die EU-Kommission erwartet für 2026 eine Inflation von 3,7 Prozent. Viele Griechen verdienen weiter deutlich weniger als Beschäftigte in West- und Nordeuropa, müssen aber in Supermärkten, bei Energie und beim Wohnen längst europäische Preise zahlen.

Am sichtbarsten wird die soziale Schieflage auf dem Wohnungsmarkt. Während die Wirtschaft wächst, wird Wohnen für Normalverdiener zum Luxusgut. In Athen stiegen die Mieten zwischen 2019 und 2024 um mehr als 50 Prozent. Reuters berichtet von einem Defizit von 180.000 Wohnungen in den großen Städten. Während der Krise brach die Bautätigkeit ein, dann setzten Investoren vor allem auf lukrativere Kurzzeitvermietungen und zu guter Letzt wurden 150.000 Wohnungen in Touristenunterkünfte umgewandelt.

So wird der Tourismusboom, der einem Teil der Wirtschaft und der Menschen hilft, zur Belastung für andere Teile. Hotels, Vermieter, Plattformanbieter und Gastronomen profitieren von Rekordbesucherzahlen. Doch in Athen, Thessaloniki und auf den Inseln drängt der Erfolg Einheimische aus ihren Vierteln. Der Staat feiert Einnahmen, während Familien immer größere Teile ihres Einkommens für Miete, Strom und Lebensmittel aufwenden.

Die Regierung versucht, mit digitalen Preisvergleichen und Eingriffen gegen überhöhte Margen gegenzusteuern. Im Juni 2026 startete eine neue Plattform für Echtzeit-Supermarktpreise. Schon im März hatte Athen Gewinnobergrenzen für Treibstoffhändler und mögliche Millionenstrafen für Supermärkte angekündigt, deren Margen über dem Niveau von 2025 liegen. Selbst die Regierung sieht, dass der Markt nicht mehr als fair wahrgenommen wird.

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Die Gewinner der neuen griechischen Normalität sitzen daher woanders: im Tourismus, im Bankensektor, an der Börse und in Teilen der Immobilienwirtschaft. Griechische Banken haben ihre Altlasten weitgehend abgebaut, wachsen wieder und locken Anleger mit Ausschüttungen. Für internationale Investoren ist Griechenland eine Comeback-Story. Für viele Bürger ist es ein Land, in dem der Aufstieg an ihnen vorbeiläuft.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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