Spritpreis-Hammer in Frankreich: TotalEnergies verlängert Deckel

Die neue Maßnahme ist vor allem zielgerichteter als die früheren Preisdeckel. TotalEnergies will im Juli und August Benzin und Diesel in rund 1.200 Tankstellen in ländlichen Gebieten bei 1,99 Euro je Liter deckeln.

TotalEnergies gab am Dienstag bekannt, dass sie ihre derzeitige Preisobergrenze für Benzin und Diesel im Juli und August beibehalten wird, um Kunden in ländlichen Gebieten in ganz Frankreich zu unterstützen. Der französische Energieriese hat an seinen 1.200 Tankstellen in ländlichen Gebieten und an Autobahnraststätten an Wochenenden mit hohem Reiseaufkommen eine Preisobergrenze von 1,99 Euro pro Liter festgelegt.

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Der Hintergrund: TotalEnergies hatte den Preisdeckel im März wegen der starken Volatilität am Ölmarkt eingeführt. Damals galt zunächst ein Deckel von 1,99 Euro je Liter für Benzin und 2,09 Euro je Liter für Diesel in allen rund 3.300 französischen Stationen des Konzerns. Später wurde der Diesel-Deckel wegen steigender Kosten auf 2,25 Euro je Liter angehoben, während Benzin bei 1,99 Euro blieb. Für Juni hatte TotalEnergies diese Regelung noch einmal verlängert. Spannend ist der Fokus auf ländliche Regionen. Konzernchef Patrick Pouyanné hatte zuletzt erklärt, dass gerade dort die Preisanpassung langsamer laufe. Viele Stationen hätten ihre Tanks noch zu höheren Einkaufspreisen gefüllt, zudem seien die Logistikkosten auf dem Land höher. Deshalb will TotalEnergies die Deckelung dort länger aufrechterhalten.

Für TotalEnergies ist das auch politisch heikel. Der Konzern steht in Frankreich immer wieder unter Druck, Verbraucher bei hohen Energiepreisen stärker zu entlasten. Die französische Regierung hatte die früheren Preisdeckel begrüßt, zugleich aber eine mögliche Mehrwertsteuer auf Energiegewinne nicht ausgeschlossen. Pouyanné hatte laut Reuters signalisiert, dass TotalEnergies den Preisdeckel beenden könnte, falls eine solche Steuer beschlossen werde. Ein Risiko: Preisdeckel können die Nachfrage zu bestimmten Stationen ziehen. Im April meldete Reuters, dass rund 18 Prozent der französischen Tankstellen zeitweise Lieferprobleme hatten. Die Regierung führte das auch darauf zurück, dass Autofahrer wegen der gedeckelten Preise verstärkt zu TotalEnergies fuhren.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 67,80EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.

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