GOLDMAN SACHS stuft Relx auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Relx von 3000 auf 3100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin erwartet sich ein starkes Halbjahresergebnis vom Fachverlag und Datenbankanbieter, abgesehen vom durch den Nahost-Krieg belasteten Messegeschäft. Dies schrieb der Experte am Montagabend in seinem Ausblick auf die Zahlen am 23. Juli./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 27,38EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Adam Berlin

Analysiertes Unternehmen: Relx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 30

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

