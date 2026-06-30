BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy anlässlich einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Aus den Kommentaren des Managements lasse sich ableiten, dass der Auftragseingang des Energietechnikkonzerns in den Sparten Gas Services und Grid Technologies deutlich über den Konsensprognosen liegen könnte, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,49 % und einem Kurs von 165,1EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
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