BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy anlässlich einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Aus den Kommentaren des Managements lasse sich ableiten, dass der Auftragseingang des Energietechnikkonzerns in den Sparten Gas Services und Grid Technologies deutlich über den Konsensprognosen liegen könnte, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:08 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,49 % und einem Kurs von 165,1EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alasdair Leslie

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 210

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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