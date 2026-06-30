Ölpreise im Sinkflug, doch an der Zapfsäule wird es teurer

Seit Anfang Mai hatten Diesel und Superbenzin von einer befristeten Steuerentlastung von 17 Cent je Liter profitiert, eingeführt als Reaktion auf die kriegsbedingt explodierten Preise. Union und SPD wollen die Maßnahme jedoch nicht über den geplanten Stichtag hinaus verlängern. Das Finanzministerium beziffert die Kosten der zweimonatigen Entlastung auf rund 1,6 Milliarden Euro

Während der Rohölpreis seinen stärksten Quartalsverlust seit der Pandemie verbucht, müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland auf höhere Spritpreise einstellen. Der Grund: Der staatliche Tankrabatt läuft aus.

Für Sprit, der ab dem 1. Juli das Tanklager oder die Raffinerie verlässt, gilt wieder die alte Besteuerung, macht inklusive Mehrwertsteuer 16,7 Cent pro Liter aus. Verbraucherschützer warnen bereits: Für stärkere Aufschläge als die ausgelaufene Steuererleichterung gebe es keinen sachlichen Grund, das Bundeskartellamt müsse die Entwicklung genau im Blick behalten.

Paradox wirkt die Situation angesichts der internationalen Ölmarktlage. Die Notierung für Brent-Rohöl ist im laufenden Quartal um fast ein Drittel eingebrochen, der heftigste Dreimonatsrückgang seit 2020, wie Bloomberg berichtet. Auslöser ist die schneller als erwartete Wiederöffnung der Straße von Hormus nach der Entspannung zwischen den USA und Iran, durch die nun deutlich mehr Tankerladungen auf den Weltmarkt drängen.

Die Großbank Morgan Stanley warnt sogar vor einem drohenden Überangebot, da hohe US-Exporte und niedrige chinesische Importe weiterhin Bestand haben. Ob deutsche Autofahrer von diesem globalen Preisverfall künftig profitieren, dürfte sich zeigen, sobald der Wegfall des Tankrabatts verdaut ist.

Brent-Rohöl für September notierte zuletzt bei rund 73 US-Dollar je Barrel, der aktivere Frontmonat-Kontrakt verlor in diesem Quartal fast ein Drittel an Wert. Die US-Sorte WTI lag bei etwa 70 US-Dollar. Damit verzeichnet der Ölmarkt den heftigsten Dreimonatseinbruch seit Beginn der Coronakrise. Allein in den vergangenen vier Wochen hat der Ölpreis um 23 Prozent nachgegeben und notiert fast wieder auf den Niveaus wie vor dem Ausbruch des Iran-Krieges.

Während der Hochphase der Krise hatten massive Freigaben aus strategischen Notreserven, ein Einbruch der chinesischen Rohölimporte sowie Rekordexporte aus den USA die schlimmsten Preisausschläge verhindert.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 73,95USD auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.





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