Strategy öffnet Tür für weitere Bitcoin-Verkäufe

Die Ankündigung erfolgte am Montag im Zuge der Einführung des neuen Digital Credit Capital Framework. Zwar betont das Unternehmen ausdrücklich, dass keine unmittelbare Verpflichtung zum Verkauf von Bitcoin besteht. Der Vorstand verfügt künftig jedoch über die notwendige Genehmigung, Bitcoin zu monetarisieren, sofern dies wirtschaftlich sinnvoller erscheint als die Ausgabe neuer Stammaktien oder alternative Finanzierungsmaßnahmen.

Im Rahmen eines neuen Kapitalmanagement-Konzepts erhält Strategy erstmals die offizielle Genehmigung, Teile seiner umfangreichen Bitcoin-Bestände gezielt zu veräußern. Ziel ist es, die Bilanz zu stärken, Dividenden auf Vorzugsaktien abzusichern sowie milliardenschwere Aktienrückkaufprogramme zu finanzieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar könnten durch Bitcoin-Verkäufe freigesetzt werden

Der neue Kapitalplan sieht keine feste Obergrenze für mögliche Bitcoin-Verkäufe vor. Stattdessen definiert er konkrete Einsatzzwecke.

So kann Strategy Bitcoin im Wert von bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar verkaufen, um eine sogenannte USD-Reserve aufzubauen. Diese Liquiditätsreserve dient der Finanzierung von Dividendenzahlungen auf die Vorzugsaktien sowie der Bedienung von Zinsverpflichtungen. Nach Ausschüttungen darf das Unternehmen die Reserve durch weitere Bitcoin-Verkäufe wieder auffüllen.

Darüber hinaus genehmigt der Plan zusätzliche Verkäufe zur Finanzierung von Aktienrückkäufen im Umfang von bis zu 1 Milliarde US-Dollar für Digital Credit Securities und Rückkäufen eigener Class-A-Stammaktien im Wert von bis zu 1 Milliarde US-Dollar.

Für weitere Bitcoin-Verkäufe wäre eine erneute Zustimmung des Verwaltungsrats erforderlich. Die genehmigten Rückkaufprogramme besitzen kein Ablaufdatum.

Lediglich rund 2,5 Prozent der Bitcoin-Bestände wären für Milliardenprogramm notwendig

Sollte Strategy den vollständigen Betrag von 1,25 Milliarden US-Dollar über Bitcoin-Verkäufe finanzieren, müsste das Unternehmen nach aktuellen Marktpreisen rund 20.800 BTC veräußern.

Gemessen am gesamten Bestand von 847.363 Bitcoin entspräche dies lediglich etwa 2,5 Prozent der gesamten Reserven. Dennoch würde ein solcher Verkauf zu den größten institutionellen Bitcoin-Transaktionen der vergangenen Jahre zählen.

Höhere Dividenden und strengere Liquiditätsvorgaben

Das neue Kapitalmodell umfasst nicht nur die Möglichkeit von Bitcoin-Verkäufen, sondern auch mehrere finanzpolitische Änderungen.

So erhöht Strategy die Dividende seiner Vorzugsaktie STRC von 11,5 Prozent auf 12 Prozent. Gleichzeitig führt das Unternehmen erstmals eine verbindliche Richtlinie für seine USD-Reserve ein.

Künftig soll jederzeit ausreichend Liquidität vorhanden sein, um mindestens zwölf Monate an Dividendenzahlungen und Zinsverpflichtungen vollständig bedienen zu können. Damit verfolgt Strategy das Ziel, die Kreditqualität des Unternehmens zu verbessern und die Finanzierungskosten langfristig zu senken.

Strategy-Aktie legt zu - Bitcoin weiter unter 60.000 US-Dollar

Die Aktie von Strategy schloss nach der Veröffentlichung des Kapitalplans 12,6 Prozent höher bei 92,68 US-Dollar. Der Bitcoin-Kurs fiel hingegen zuletzt auf 59.319 US-Dollar. Auf Tagessicht entsprach dies einem Minus von 1,05 Prozent, während der Wochenverlust 4,81 Prozent beträgt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!