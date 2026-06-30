Preis für Opec-Öl gestiegen

Der Status HEUTE (Samstag, 27. Juni 2026): Faktisch läuft kein regulärer Frachtverkehr mehr, die Straße von Hormus ist blockiert.

Auch wenn die USA eine Sperrung rechtlich nicht anerkennen, sieht die Realität auf dem Wasser heute so aus:

Iranische Blockade erzwungen: Die iranischen Revolutionsgarden setzen die Sperrung aktiv mit Waffengewalt durch. Erst gestern wurden mehrere Tanker per Funkwarnung zur Umkehr gezwungen. UN-Rettungsaktion gestoppt: Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation musste ihre großflächige Evakuierung von feststeckenden Seeleuten abbrechen, nachdem das Containerschiff Ever Lovely von einem Projektil beschossen und beschädigt wurde. Militärischer Schlagabtausch: Nach einem Drohnenangriff auf einen Frachter haben die USA in der vergangenen Nacht massive Vergeltungsluftschläge gegen Radaranlagen sowie Raketen- und Drohnenlager an der Südküste des Irans geflogen. Der Iran hat daraufhin mit Raketenangriffen auf US-Stellungen in der Region reagiert. Verkehr bei Null: Live-Schiffstracker (wie Kpler und Windward) zeigen für den heutigen Tag keinerlei reguläre, auslaufende Handelsschifffahrt mehr. Große Reedereien haben sämtliche Buchungen für die Golfregion komplett ausgesetzt.

Zusammenfassend: Die Meerenge ist durch den aktuellen, direkten Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran heute komplett dicht und eine hochgefährliche Kriegszone