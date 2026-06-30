Nemetschek Aktie deutlicher Kursrutsch - 30.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Nemetschek Aktie. Mit einer Performance von -4,95 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,51 %, geht es heute bei der Nemetschek Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Nemetschek mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -9,63 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um +5,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -40,19 % verloren.

Während Nemetschek deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,06 %. Damit gehört Nemetschek heute zu den auffälligeren Werten.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,29 % 1 Monat -10,86 % 3 Monate -9,63 % 1 Jahr -54,68 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Stand: 30.06.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,14 Mrd.EUR € wert.

Die Nemetschek-Aktie (WKN: 645290) verzeichnete im August 2025 ein Rekordhoch bei 138,50 EUR und etablierte anschließend einen weiterhin intakten mittelfristigen Abwärtstrend. Ein im April gestarteter Versuch, oberhalb der Marke von 55,00 EUR einen Boden auszubilden, schlug fehl. Der Kursrutsch vom Juni-Hoch drückte die Notierung bis auf ein 3-Jahres-Tief bei 50,45 EUR. Die darüber am 26. Juni geformte bullishe Hammer-Kerze triggerte eine schwungvolle und v...

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla ist für das organische Umsatzwachstum des Bausoftwarespezialisten im zweiten Quartal …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Nemetschek

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,91 %. Trimble notiert im Plus, mit +1,04 %.

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Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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