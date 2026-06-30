GOLDMAN SACHS stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 9,00 auf 8,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen in seinem Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht noch einmal an. Er ist nun etwas skeptischer hinsichtlich der Umsätze im Chlor-Alkali-Segment (CA)./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 10:32 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 7,035EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michele della Vigna

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp Nucera

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8,60

Kursziel alt: 9,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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