SAP Aktie fällt um -1,56 % - 30.06.2026

Die SAP Aktie ist bisher um -1,56 % auf 133,98€ gefallen. Das sind -2,12 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SAP mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,96 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +5,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,48 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAP eine negative Entwicklung von -34,75 % erlebt.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,64 % 1 Monat -13,48 % 3 Monate -3,96 % 1 Jahr -47,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 30.06.2026, 12:04 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit überwiegend um SAPs Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Signale. Der Kurs liegt um 138 EUR, während viele auf 125 oder 100 als mögliches Ziel spekulieren. Diskussionen drehen sich um geplante ARP-Aktienrückkäufe und deren zeitliche Einordnung; Jefferies hat das Kursziel auf 210 EUR gesenkt, belässt das Buy-Rating. Das Marktsentiment bleibt gemischt und Beobachter achten auf Großaktionärsaktivitäten wie BlackRock.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 165,18 Mrd. € wert.

Die Suche nach verlässlichen Erträgen hat sich zuletzt wieder intensiviert. Wiederkehrende Umsätze versprechen Planbarkeit und sie offenbaren, ob ein Geschäftsmodell nur geblendet hat oder wirklich trägt. Der Fokus wandert daher von bloßen …

So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,59 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,13 %. ServiceNow legt um +0,02 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +0,48 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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