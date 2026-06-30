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    AKTIE IM FOKUS

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    Telekom wie T-Mobile US auf Tief seit 2024 - UBS nennt Gründe

    Für Sie zusammengefasst
    • Telekomaktie fällt auf 23,78 Euro Tiefstand
    • T-Mobile US Papiere an Nasdaq fast 5 Prozent Minus
    • UBS Experte nennt Satellitenkonkurrenz und Skepsis
    AKTIE IM FOKUS - Telekom wie T-Mobile US auf Tief seit 2024 - UBS nennt Gründe
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Telekom sind am Dienstag mit 23,78 Euro auf einen weiteren Tiefststand seit 2024 gesackt. Am Vorabend waren die Papiere der Tochter T-Mobile US an der Nasdaq mit fast 5 Prozent Minus sogar noch schwächer als T-Aktien mit minus 3 Prozent.

    Experte Polo Tang von der UBS nannte am Montagabend zwei Gründe für die jüngste Kursschwäche: Die Sorge vor Satelliten-Konkurrenz für den US-Markt sowie Skepsis der Anleger hinsichtlich eines Zusammenschlusses mit T-Mobile US. Dabei laufe das operative Geschäft eigentlich robust.

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    Hinsichtlich des zweiten Belastungsfaktors könne die Telekom selbst mit entsprechenden abschlägigen Signalen beim Quartalsbericht beruhigen, so Tang. Und hinsichtlich des ersten erinnerte er an ähnliche Sorgen vor Amazon im Juni 2023, von denen sich sowohl US-Telekomwerte als auch die T-Aktien zumindest im Laufe der kommenden Monate wieder erholt hätten./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 211 auf Tradegate (30. Juni 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -8,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 118,07 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +48,88 %/+73,70 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung und Bewertung der Deutsche Telekom-Aktie. Schwerpunkte sind erwarteter Dividendenrückgang, mögliche Neubewertung durch veränderte Wachstumsperspektiven (SpaceX/Direct-to-Consumer) und die Frage, ob TMUS/Mobilfunk künftig weniger trägt. Mehrfach wird vor Kursen unter 20 EUR gewarnt, während andere eine technische Erholung oder Unterbewertung trotz Risiko sehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    dpa-AFX
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