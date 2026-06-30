AKTIE IM FOKUS
Telekom wie T-Mobile US auf Tief seit 2024 - UBS nennt Gründe
- Telekomaktie fällt auf 23,78 Euro Tiefstand
- T-Mobile US Papiere an Nasdaq fast 5 Prozent Minus
- UBS Experte nennt Satellitenkonkurrenz und Skepsis
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Telekom sind am Dienstag mit 23,78 Euro auf einen weiteren Tiefststand seit 2024 gesackt. Am Vorabend waren die Papiere der Tochter T-Mobile US an der Nasdaq mit fast 5 Prozent Minus sogar noch schwächer als T-Aktien mit minus 3 Prozent.
Experte Polo Tang von der UBS nannte am Montagabend zwei Gründe für die jüngste Kursschwäche: Die Sorge vor Satelliten-Konkurrenz für den US-Markt sowie Skepsis der Anleger hinsichtlich eines Zusammenschlusses mit T-Mobile US. Dabei laufe das operative Geschäft eigentlich robust.
Hinsichtlich des zweiten Belastungsfaktors könne die Telekom selbst mit entsprechenden abschlägigen Signalen beim Quartalsbericht beruhigen, so Tang. Und hinsichtlich des ersten erinnerte er an ähnliche Sorgen vor Amazon im Juni 2023, von denen sich sowohl US-Telekomwerte als auch die T-Aktien zumindest im Laufe der kommenden Monate wieder erholt hätten./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 211 auf Tradegate (30. Juni 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -8,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 118,07 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +48,88 %/+73,70 % bedeutet.
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Ein neues Jahrestief auf Basis von Gerüchten und vagen Vermutungen, eine verblüffend niedrige Bewertung und durchweg bullische Analysten: Bei der Aktie der Deutschen Telekom fragt man sich, wie lange der Kurs noch fallen soll. Könnte der Spuk bald enden? LYNX meint, die nächste Supportzone im Bereich 23,13 bis 23,40 Euro im Auge zu behalten:
Es scheint ja von SpaceX ein gewisses Interesse an T-Mobile USA zu geben, was für mich nachvollziehbar wäre, da der größte und fortschrittlichste Anbieter im Kernmarkt. Will man seine da seine Ambitionen realisieren braucht man die notwendige Infrastruktur in diesem Bereich und da ist T-mobile super interessant für SpaceX. Auf der anderen Seite will man bei der Telekom Deutschland retten was zu retten ist und eine möglichst schnelle Fusion erzwingen, was nicht so einfach ist. Man hat zwar die Mehrheit der Eigentumsanteile, aber T-Mobile ist noch ein eigenständiges Unternehmen. Sollte das Management nun den Lockrufen von SpaceX erliegen, hätten wir eine interessante Gemengelage. Es wäre schwer zu sagen, wer dann die Gewinner im Spiel wären.
Inwiefern übernimmt SpaceX denn das Geschäft?