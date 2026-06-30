Telekom wie T-Mobile US auf Tief seit 2024 - UBS nennt Gründe

Hinsichtlich des zweiten Belastungsfaktors könne die Telekom selbst mit entsprechenden abschlägigen Signalen beim Quartalsbericht beruhigen, so Tang. Und hinsichtlich des ersten erinnerte er an ähnliche Sorgen vor Amazon im Juni 2023, von denen sich sowohl US-Telekomwerte als auch die T-Aktien zumindest im Laufe der kommenden Monate wieder erholt hätten./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 211 auf Tradegate (30. Juni 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -8,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,69 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 118,07 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +48,88 %/+73,70 % bedeutet.