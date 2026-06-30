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    Die Wunde heilt

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    Diese Biotech-Aktie explodiert um 36 % – nach dem Crash greifen Anleger zu

    Abivax beruhigt Anleger mit neuen Phase-3-Daten zum Sicherheitsprofil. Nach dem Juni-Crash lebt die FDA- und Übernahmefantasie wieder auf.

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    Die Wunde heilt - Diese Biotech-Aktie explodiert um 36 % – nach dem Crash greifen Anleger zu
    Foto: adobe.stock.com

    Abivax liefert genau die Daten, auf die der Markt nach dem brutalen Juni-Absturz gewartet hatte. Die Aktie des französischen Biotech-Unternehmens sprang am Dienstag deutlich an, nachdem neue Phase-3-Daten zum Hoffnungsträger Obefazimod bei Colitis ulcerosa veröffentlicht wurden. Im Vormittags-Handel lag das Plus bei 36 Prozent. Damit holte die Aktie einen Teil der Verluste wieder auf, die Anfang Juni entstanden waren, als Krebsfälle in einer Studiengruppe Anleger massiv verunsichert hatten.

    Die neuen Daten nehmen dieser Angst zumindest einen Teil der Schärfe. Abivax teilte mit, dass die Rate bösartiger Tumoren im Rahmen der erwarteten Hintergrundraten gelegen habe. Zuvor waren in der Studienkohorte sieben verschiedene Krebsfälle gemeldet worden; das Unternehmen hatte erklärt, dass sie jeweils als nicht oder wahrscheinlich nicht mit der Behandlung zusammenhängend eingestuft wurden. CEO Marc de Garidel sagte: "Die erweiterten kumulativen Sicherheitsdaten stärken unser Vertrauen in das langfristige Sicherheitsprofil von Obefazimod weiter und untermauern das günstige Nutzen-Risiko-Profil unseres Programms, während wir uns auf die geplante Einreichung des Zulassungsantrags [New Drug Application, NDA] im Laufe dieses Jahres vorbereiten."

    Auch die Wirksamkeitsdaten stützen die Investmentstory. In der Erhaltungsstudie erreichten 37,2 Prozent der Patienten, die zunächst nicht auf die erste Behandlungsphase angesprochen hatten, nach fortgesetzter Behandlung mit 50 Milligramm Obefazimod in Woche 44 eine klinische Remission – die Krankheitssymptome gingen also deutlich zurück. 34,5 Prozent erreichten eine endoskopische Remission, bei ihnen waren auch im Darm sichtbare Verbesserungen erkennbar. Bei Patienten, die während der ersten Erhaltungsphase einen Rückfall erlitten hatten, konnte eine Dosissteigerung auf 50 Milligramm bei 45,5 Prozent die klinische Remission wiederherstellen. Abivax wertet die Daten als Hinweis darauf, dass auch zunächst nicht ansprechende Patienten von einer längeren Behandlung profitieren können.

    Der Zeitplan bleibt ambitioniert. Abivax will den Zulassungsantrag für Obefazimod bei der US-Gesundheitsbehörde FDA im vierten Quartal 2026 einreichen. Eine mögliche Markteinführung wurde zuvor für 2027 in Aussicht gestellt. Gleichzeitig bleibt die Aktie hochspekulativ: Jefferies nannte die neuen Daten zwar ermutigend, verwies aber darauf, dass das Thema Krebsrisiko für breitere Anleger schwer auszublenden sein könnte. Hinzu kämen hoher Kapitalbedarf und wenige kurzfristige Kurstreiber abseits möglicher Übernahmefantasie.

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    Genau diese Fantasie bleibt ein zentraler Teil der Story. Abivax gilt als mögliches Übernahmeziel großer Pharmakonzerne, auch weil Obefazimod als potenziell führendes Medikament seiner Klasse gegen Colitis ulcerosa gehandelt wird. Zusätzlich testet das Unternehmen den Wirkstoff bei Morbus Crohn und adressiert damit den milliardenschweren Markt für entzündliche Darmerkrankungen. Für Anleger ist die neue Datenlage deshalb mehr als nur eine technische Erholung: Abivax hat die Sicherheitsangst nicht vollständig gelöscht, aber die Aktie zurück ins Spiel gebracht.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Abivax Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +34,36 % und einem Kurs von 113,2EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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    Die Wunde heilt Diese Biotech-Aktie explodiert um 36 % – nach dem Crash greifen Anleger zu Abivax beruhigt Anleger mit neuen Phase-3-Daten zum Sicherheitsprofil. Nach dem Juni-Crash lebt die FDA- und Übernahmefantasie wieder auf.
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