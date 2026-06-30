Bayer Aktie legt zu - 30.06.2026

Die Bayer Aktie konnte bisher um +2,58 % auf 47,00€ zulegen. Das sind +1,18 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bayer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,88 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 47,00€, mit einem Plus von +2,58 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Bayer Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um +21,89 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,00 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Bayer +24,03 % gewonnen.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +21,89 % 1 Monat +26,00 % 3 Monate +21,23 % 1 Jahr +69,99 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Stand: 30.06.2026, 12:06 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des Roundup-Vergleichs und der SCOTUS-Entscheidung auf Bayer-Aktie, Dividende und Verschuldung. Der Vergleich könnte laufende bzw. künftige Klagen beenden oder modulieren und klare Rechtsrahmen schaffen, was Kurs und Bewertung beeinflusst. Debatten drehen sich auch um Dividende (Potenzial 2,50 €), Patente/Pipeline (Xarelto, Eylea) und den Einfluss auf Fundamentaldaten. Kurzfristig volatil, langfristig 100 €+ möglich.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,38 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche den Rückwärtsgang eingelegt. Belastet wurden die Notierungen dabei vor allem durch weltweit hohe Kursverluste bei KI- und High-Tech-Werten. Wir stellen den Marktkommentar von Gettex vor… …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Novartis und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,17 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,34 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,49 %. Sanofi verliert -0,89 %

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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