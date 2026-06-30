Airbus Aktie gut behauptet +1,07 % - 30.06.2026

Die Airbus Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,07 % auf 194,46€. Damit gewinnt die Aktie +2,06 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Airbus Aktie. Nach einem Plus von +0,52 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 194,46€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Airbus ist ein führender europäischer Luft- und Raumfahrtkonzern. Kerngeschäft: Verkehrsflugzeuge (A320neo, A350), Verteidigung & Raumfahrt, Helikopter. Weltweit Nr. 1/2 im zivilen Flugzeugbau neben Boeing; weitere Rivalen: Embraer, COMAC, Lockheed Martin. Stärken: breite Produktpalette, starke Position im Single-Aisle-Segment, europäische Industrie- und Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Airbus Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +20,43 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Airbus Aktie damit um +2,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,04 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Airbus einen Rückgang von -2,83 %.

Airbus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,09 % 1 Monat +7,04 % 3 Monate +20,43 % 1 Jahr +7,50 %

Informationen zur Airbus Aktie

Stand: 30.06.2026, 12:06 Uhr

Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 153,69 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Airbus

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,54 %. Leonardo notiert im Plus, mit +1,98 %. Mitsui Bussan notiert im Minus, mit -1,75 %. Rolls-Royce Holdings legt um +0,70 % zu

Airbus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.