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    Besonders beachtet!

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    Airbus Aktie gut behauptet +1,07 % - 30.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Airbus Aktie bisher um +1,07 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Airbus Aktie.

    Besonders beachtet! - Airbus Aktie gut behauptet +1,07 % - 30.06.2026
    Foto: João Macedo - stock.adobe.com

    Airbus ist ein führender europäischer Luft- und Raumfahrtkonzern. Kerngeschäft: Verkehrsflugzeuge (A320neo, A350), Verteidigung & Raumfahrt, Helikopter. Weltweit Nr. 1/2 im zivilen Flugzeugbau neben Boeing; weitere Rivalen: Embraer, COMAC, Lockheed Martin. Stärken: breite Produktpalette, starke Position im Single-Aisle-Segment, europäische Industrie- und Technologiebasis.

    Airbus Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 30.06.2026

    Die Airbus Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,07 % auf 194,46. Damit gewinnt die Aktie +2,06  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Airbus Aktie. Nach einem Plus von +0,52 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 194,46. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Airbus Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +20,43 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Airbus Aktie damit um +2,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,04 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Airbus einen Rückgang von -2,83 %.

    Airbus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,09 %
    1 Monat +7,04 %
    3 Monate +20,43 %
    1 Jahr +7,50 %
    Stand: 30.06.2026, 12:06 Uhr

    Informationen zur Airbus Aktie

    Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 153,69 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Airbus

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,54 %. Leonardo notiert im Plus, mit +1,98 %. Mitsui Bussan notiert im Minus, mit -1,75 %. Rolls-Royce Holdings legt um +0,70 % zu

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    Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Airbus

    +1,23 %
    +2,09 %
    +7,04 %
    +20,43 %
    +7,50 %
    +47,66 %
    +80,76 %
    +268,98 %
    +971,29 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914
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