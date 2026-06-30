Deutsche Lufthansa Aktie heute im Plus - 30.06.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +1,39 % konnte die Deutsche Lufthansa Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Lufthansa Aktie. Nach einem Plus von +0,18 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 9,9060€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Deutsche Lufthansa einen Gewinn von +34,56 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um +9,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,20 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Lufthansa um +18,18 % gewonnen.

Deutsche Lufthansa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,22 % 1 Monat +17,20 % 3 Monate +34,56 % 1 Jahr +38,01 %

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Stand: 30.06.2026, 12:06 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,86 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Airbus, easyJet und Co.

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,07 %. easyJet notiert im Plus, mit +0,33 %. Flutter Entertainment notiert im Plus, mit +0,27 %.

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Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.