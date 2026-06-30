GOLDMAN SACHS stuft NOVARTIS AG auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 106 auf 111 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Bewertung der Schweizer sei völlig abgekoppelt von den Risiken, schrieb James Quigley am Montag. Der Markt messe ihnen damit immense Vorschusslorbeeren hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Wachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich zu, obwohl der Pharmakonzern eines der massivsten Patentauslauf-Profile aufweise./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:23 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 138,3EUR auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 111

Kursziel alt: 106

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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