BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev anlässlich der letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen des Brauereikonzerns mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Outperform" belassen. Die wegen des frühen Ostergeschäfts positiven Effekte im ersten Quartal dürften sich im zweiten Jahresviertel in negative Auswirkungen umgekehrt haben, insbesondere in Mexiko, Südafrika und Europa, schrieb Trevor Stirling am Montag. Die positiven Wechselkurseffekte sollten sich im zweiten Quartal fortgesetzt haben, allerdings in geringerem Umfang./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 14:38 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 14:38 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 73,28EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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