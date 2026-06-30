🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Umfrage

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Viele Verbraucher fürchten Angriffe auf Stromversorgung

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrheit hält Stromversorgung für anfällig
    • 93 Prozent sehen Sicherheit als Priorität
    • 90 Prozent passen ihren Verbrauch an Preise an
    Umfrage - Viele Verbraucher fürchten Angriffe auf Stromversorgung
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Fast drei Viertel der Bevölkerung in Deutschland halten die heimische Stromversorgung für anfällig gegenüber Sabotage, physischen Attacken oder Cyberangriffen. Das ergab eine repräsentative Meinungsumfrage des Digitalverbands Bitkom. Lediglich 26 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass Deutschland gut auf einen längeren Stromausfall vorbereitet sei. Die persönliche Situation wird allerdings besser eingeschätzt: 47 Prozent der Befragten sagten, dass sie sich selbst auf einen längeren Stromausfall gut vorbereitet fühlen.

    Sicherheit so wichtig wie Klimaschutz und Kosten

    In der Umfrage wies eine überwältigende Mehrheit von 93 Prozent dem Thema Sicherheit eine hohe Priorität zu: Sie stimmte der Aussage zu, dass beim Umbau des Energiesystems auf Sicherheit genauso viel Wert gelegt werden sollte wie auf Klimaschutz und Kosten.

    Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder sagte, beim Schutz der Infrastruktur komme digitalen Technologien eine Schlüsselrolle zu. Tausende Kilometer Stromnetze ließen sich ohne digitale Überwachung und Cybersicherheitsmaßnahmen schlicht nicht mehr zuverlässig absichern und stabil betreiben.

    Deutschland bei Energiesicherheit international an der Spitze

    "Deutschland hat eine sehr zuverlässige Stromversorgung. Aber die jüngsten Vorfälle zeigen: Stromnetze müssen besser geschützt werden", sagte Rohleder. Er verwies darauf, dass die Sorge vor einem Krisenszenario in der Gesellschaft tief verankert sei: Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland (46 Prozent) befürchtet einen mehrstündigen Stromausfall am eigenen Wohnort. Allerdings gaben lediglich 17 Prozent an, in den vergangenen zwölf Monaten bereits einen Stromausfall von mindestens fünf Minuten Dauer erlebt zu haben.

    Das Umfrageergebnis entspreche auch den Zahlen des "System Average Interruption Duration Index" (SAIDI), in dem die durchschnittliche Dauer der Unterbrechung eines Energienetzes je versorgtem Verbraucher offiziell erfasst wird. Im internationalen Vergleich steht Deutschland hier gut da. Während Länder wie die USA regelmäßig durchschnittliche Ausfallzeiten von deutlich über 100 Minuten pro Jahr verzeichnen, liegt Deutschland zusammen mit Staaten wie Südkorea und Japan im ein- bis niedrigen zweistelligen Minutenbereich.

    Wunsch nach Unabhängigkeit

    In der Bitkom-Studie zeigten sich die Befragten trotz der vergleichsweise hohen Stabilität der Stromnetze in Deutschland mit der Energiepolitik unzufrieden. Für 72 Prozent der Deutschen verläuft die Energiewende insgesamt zu langsam. Satte 92 Prozent fordern, dass Deutschland angesichts steigender Energie- und Spritpreise rascher unabhängig von Öl und Gas werden müsse.

    Rohleder sagte, es reiche nicht, nur Windräder oder Speicher zu installieren. Vielmehr müssten die gesamten Prozesse dahinter - von der Genehmigung bis zur Netzsteuerung - digitalisiert werden. Ein zentraler Baustein für ein zukunftsfähiges Stromnetz seien intelligente Stromzähler, sogenannte Smart Meter, sowie dynamische Stromtarife. In der Bitkom-Umfrage sagten 90 Prozent der Befragten, sie wären bereit, ihren Stromverbrauch an aktuelle Preise anzupassen, um Geld zu sparen. 85 Prozent würden Geräte wie Waschmaschinen oder E-Autos automatisch dann laufen beziehungsweise laden lassen, wenn der Strom im Netz durch viel Wind und Sonne gerade besonders günstig ist./chd/DP/stw







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Umfrage Viele Verbraucher fürchten Angriffe auf Stromversorgung Fast drei Viertel der Bevölkerung in Deutschland halten die heimische Stromversorgung für anfällig gegenüber Sabotage, physischen Attacken oder Cyberangriffen. Das ergab eine repräsentative Meinungsumfrage des Digitalverbands Bitkom. Lediglich 26 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     