Kursgewinne - gute Vorgaben stützen

Am Mittag stieg der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 1,07 Prozent auf 6.298,34 Punkte. Der Schweizer SMI war nicht ganz so stark und gewann lediglich 0,22 Prozent auf 14.255,30 Punkte. Mit dem britischen FTSE 100 ging es um 0,79 Prozent auf 10.566,84 Punkte nach oben.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag zugelegt und damit die guten Vorgaben der US-Märkte umgesetzt. "Die Erholung an den Börsen bleibt intakt", stellte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets fest. "In den USA waren bei den Tech-Werten wieder Schnäppchenjäger unterwegs und schoben den Nasdaq 100 weiter nach oben."

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Impulse gab es auch von den fallenden Ölpreisen. "Die Angst vor einem dramatischen Engpass schwindet, und das kurzfristige Angebot durch aufgestaute Tanker im Persischen Golf ist so groß, dass einige Raffinerien es nicht mehr aufnehmen können", merkte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank dazu an.

Gefragt waren Technologiewerte. Sie profitierten von den Gewinnen der US-Halbleiterwerte und den asiatischen Titeln aus diesem Segment. So legten ASML um 3,9 Prozent zu. Auch andere Werte der Branche wie Infineon und STMicro waren gefragt.

Gewinne verzeichneten zudem Schneider Electric , die um 2,9 Prozent anzogen. Sie reagierten damit auf günstige Vorgaben von Siemens Energy , die laut Händlern von positiven Aussagen des Elektrokonzerns zum jüngsten Geschäftsverlauf profitierten.

Am Ende des Feldes bewegten sich dagegen die Luxuswerte. Kering fielen um fünf Prozent, nachdem Oddo BHF das Kursziel gesenkt hatte. Die Aktie beendete damit die jüngste Erholungsbewegung. Auch LVMH schwächelten./mf/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 80,58 auf Tradegate (30. Juni 2026, 12:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +0,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,84 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 132,48 Mrd.. Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +20,64 %/+35,72 % bedeutet.



