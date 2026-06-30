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    4.000 oder Abverkauf?

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    Gold vor Horrorquartal – doch die mächtigsten Käufer der Welt bleiben

    Gold kämpft um die 4.000-Dollar-Marke und Goldman senkt das Kursziel. Doch die große Wette lebt weiter, weil Notenbanken ihre Reserven ausbauen wollen.

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    4.000 oder Abverkauf? - Gold vor Horrorquartal – doch die mächtigsten Käufer der Welt bleiben
    Foto: Unsplash

    Gold kämpft um eine brutale Schmerzmarke. Der Preis pendelt um 4.000 US-Dollar je Feinunze und steuert laut Dow Jones Market Data auf das schwächste Quartal seit dem zweiten Quartal 2013 zu. Seit dem Rekordhoch von Ende Januar hat das Edelmetall fast ein Viertel seines Wertes verloren. Der Grund ist ein harter Mix aus starkem US-Dollar, neuen Inflationssorgen durch höhere Energiepreise und einer US-Notenbank, die weniger Spielraum für Zinssenkungen signalisiert, als viele Anleger gehofft hatten.

    Die jüngsten Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben diese Lage verschärft. Angriffe im Umfeld der Straße von Hormus trieben die Ölpreise nach oben und befeuerten die Sorge, dass Energie wieder zum Inflationstreiber wird. Für Gold ist das gefährlich: Wenn die Fed wegen Inflation hart bleibt, verlieren Zinssenkungsfantasien an Kraft. Für ein zinsloses Asset wie Gold ist das Gift.

    Damit wird die 4.000-Dollar-Marke zum Nervenzentrum des Goldmarkts. Swissquote-Analystin Ipek Ozkardeskaya bezeichnete sie als "kritische Unterstützung". Solange Gold die Marke von 4.115 US-Dollar nicht zurückerobert, bleibe das Edelmetall anfällig für einen stärkeren Ausverkauf. Kurzfristig reicht die Erholung über 4.000 US-Dollar daher noch nicht, um Entwarnung zu geben.

    Auch Goldman Sachs hat seine Zeitachse angepasst. Die Bank senkte ihr Jahresendziel für 2026 von 5.400 auf 4.900 US-Dollar je Unze. Hintergrund ist die neue Fed-Erwartung: Goldman rechnet nun mit keiner Zinssenkung in diesem Jahr und verschiebt mögliche Lockerungen weiter nach hinten. Die erste Sitzung unter Fed-Chef Kevin Warsh werteten die Strategen als überraschend restriktiv.

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    Aufgegeben hat Goldman die Gold-Story aber nicht. Samantha Dart, Co-Leiterin der globalen Rohstoffanalyse bei Goldman Sachs, schreibt: "Gold ist noch nicht am Ende". Und weiter: "Wir sehen weiterhin Aufwärtspotenzial, das sowohl von strukturellen als auch letztendlich von zyklischen Faktoren getrieben wird." Der wichtigste Treiber bleibt für Goldman die Nachfrage der Zentralbanken, besonders aus Schwellenländern.

    Der World Gold Council stützt diese These: 89 Prozent der befragten Reservemanager erwarten steigende globale Zentralbankbestände, 45 Prozent wollen die eigenen Reserven erhöhen. Kurzfristig wackelt Gold gewaltig. Langfristig setzen Goldman und andere Großbanken weiter auf Zentralbankkäufe, geopolitische Absicherung und neue Gold-Fantasie. Die mächtigsten Käufer der Welt haben den Trade noch nicht begraben.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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