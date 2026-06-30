🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH / dpa mit stabilen Geschäftszahlen in ...

    Für Sie zusammengefasst
    • dpa Umsatz 2025 auf 107,4 Millionen Euro gesteigert
    • Jahresüberschuss 2025 bei 1,6 Millionen Euro erzielt
    • dpa baut KI-Services aus und stärkt Medienangebote
    OTS - dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH / dpa mit stabilen Geschäftszahlen in ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    dpa mit stabilen Geschäftszahlen in einem herausfordernden Umfeld: 2025 leichtes Wachstum bei Umsatz und Ergebnis (FOTO)
    Hamburg (ots) - Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hat das Geschäftsjahr 2025 mit einer soliden wirtschaftlichen Entwicklung abgeschlossen. Der Umsatz der dpa GmbH stieg auf 107,4 Millionen Euro (2024: 105,5 Millionen Euro), der Jahresüberschuss erhöhte sich auf 1,6 Millionen Euro (2024: 1,4 Millionen Euro). Der Konzernumsatz ging leicht auf 159,8 Millionen Euro zurück (2024: 161,5 Millionen Euro), während die Gesamtbetriebsleistung auf insgesamt 169,8 Millionen Euro angestiegen ist (2024: 168,2 Millionen Euro). In einem anspruchsvollen Marktumfeld hat die dpa ihren redaktionellen Kernauftrag als verlässlicher Nachrichtenanbieter erfüllt. Diszipliniertes Kostenmanagement, stabile Erlöse im Kerngeschäft sowie Fortschritte in strategischen Wachstumsfeldern trugen zur insgesamt positiven Entwicklung bei. Das gab die dpa anlässlich ihrer 77. Gesellschafterversammlung in Hamburg bekannt.

    "In einem zunehmend komplexen Marktumfeld - insbesondere im Kernmarkt Medien - zeigt sich die dpa weiterhin wirtschaftlich stabil. Die größten Determinanten dabei sind eine sich beschleunigende Medienkonzentration und der Wandel des Mediennutzungsverhaltens, der zu einem hohen Innovationsdruck bei unseren Kunden führt", sagte dpa-CEO Peter Kropsch. "Der Einsatz von KI entfaltet mittlerweile seine volle Wirkung in der Medien- und Kommunikationsbranche. Wir haben reagiert und mit Produkten, Strategien und dem Aufbau von Know-how die gesamte Unternehmensgruppe auf diese Veränderung erfolgreich vorbereitet. Es war uns wichtig, mit ersten KI-gestützten Services schnell am Markt zu sein. Die dpa unterstützt ihre Kunden intensiv bei der digitalen Transformation und hat ihre Rolle als unverzichtbarer Partner und Dienstleister weiter ausgebaut."

    Tochtergesellschaften mit wesentlichem Beitrag zum Gesamterfolg

    Wie in den Vorjahren tragen die dpa-Tochtergesellschaften einen bedeutenden Anteil zum Gesamterfolg der Unternehmensgruppe bei. news aktuell als größte dpa-Tochter steuerte erneut den höchsten Einzelbeitrag bei, wenn auch auf etwas niedrigerem Niveau als im Vorjahr. Der dpa Picture-Alliance gelang es, im wettbewerbsintensiven Bildmarkt den Umsatz zu steigern und die Erlöse im Bereich der Rechteverfolgung deutlich auszubauen. Verbunden mit konsequentem Kostenmanagement, erzielte die dpa Picture-Alliance einen Ergebnisbeitrag, der nahezu anderthalbmal so hoch ausfiel wie im Vorjahr.

    Das Geschäftsjahr der dpa-infocom war geprägt von der Mitte 2024 vollzogenen und 2025 erstmals ganzjährig wirksamen Verlagerung der Digitalredaktion sowie der Übergabe der Produktgruppe WebLines an die Muttergesellschaft. Dennoch schloss die dpa-infocom das Jahr mit einem über Plan liegenden Ergebnis ab.

    Journalistische und technologische Weiterentwicklung

    Neben den wirtschaftlichen Kennzahlen hat die dpa im zurückliegenden Geschäftsjahr wichtige Impulse bei der Weiterentwicklung ihres journalistischen Angebots und ihrer technologischen Infrastruktur gesetzt.

    "2025 kann als ein Jahr des Umbruchs bezeichnet werden", sagte dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "Die Agentur hat richtungsweisende Antworten auf die Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz gegeben - insbesondere mit dem KI-Rechercheassistenten, der einen einfachen Zugriff auf die Nachrichtenwelt der dpa ermöglicht, und den wir bereits Anfang 2025 frühzeitig unseren Kunden anbieten konnten. Mit dpa-iq haben wir jetzt aktuell ein Tool am Start, das dpa-Inhalte passend für KI-Anwendungen und -Agenten bereitstellt. Stichwort: Liquid Content. Der Video-Bereich zählt ebenfalls zu den maßgeblichen strategischen Themen der Redaktion. Unser Marktanteil im Videomarkt wächst kontinuierlich." Gleichzeitig habe die Redaktion aber auch in traditionellen journalistischen Bereichen erfolgreich neue Angebote platziert. "Mit der Kuratierung passgenauer Print-Angebote helfen wir unseren Verlagskunden bei ihrer Transformation", betonte Gösmann.

    Darüber hinaus verabschiedete die dpa im Berichtsjahr ein KI-Preismodell, das die Nutzung von dpa-Inhalten für das Training von Sprachmodellen regelt und eine lückenlose Rechtekette sicherstellt. Im Bereich des internationalen Journalismus startete die Democracy News Alliance (DNA), ein Projekt gemeinsam mit anderen Nachrichtenagenturen zur Berichterstattung über die globale Entwicklung der Demokratie. Ebenso sind die Aktivitäten der dpa zu nennen, die den Geschäftszweck mit übergeordneten Zielen für Branche und Gesellschaft kombinieren - insbesondere die Weiterentwicklung und der Ausbau von DRIVE, einem Projekt mit rund 50 Verlagen für die gemeinsame Auswertung von Nutzungsdaten, und die Nachrichtenkompetenzinitiative #UseTheNews.

    Geschäftsbericht 2025: "Transformation ermöglichen. Zukunft sichern."

    Der dpa-Geschäftsbericht 2025 trägt den Titel "Transformation ermöglichen. Zukunft sichern." und zeigt, wie Agentur und Tochterunternehmen ihre Kunden beim digitalen Wandel unterstützen - mit maßgeschneiderten Diensten und gebündeltem Know-how. Erstmals umfasst der Geschäftsbericht auch ein Nachhaltigkeitsmagazin, in dem die dpa über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Planet, People und Prosperity berichtet. ( Vollständiger dpa-Nachhaltigkeitsbericht 2025 mit allen Zahlen und Tabellen (https://dpa-nachhaltigkeit2025.verso.de/home?locale=de) )

    Digitaler Geschäftsbericht:

    dpa-Geschäftsbericht 2025 (https://geschaeftsbericht.dpa.com/de/2025/)

    Über dpa

    Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 130 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (Geschäftsführer der Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co. KG, München).

    Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website
    (https://www.dpa.com/de/ueber-die-dpa/unabhaengigkeit) zu finden.

    Pressekontakt:

    dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
    Jens Petersen
    Leiter Konzernkommunikation
    Telefon: +49 40 4113 32843
    E-Mail: mailto:pressestelle@dpa.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8218/6305286 OTS: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH / dpa mit stabilen Geschäftszahlen in ... Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hat das Geschäftsjahr 2025 mit einer soliden wirtschaftlichen Entwicklung abgeschlossen. Der Umsatz der dpa GmbH stieg auf 107,4 Millionen Euro (2024: 105,5 Millionen Euro), der Jahresüberschuss erhöhte sich auf 1,6 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     