Schock im Kapitalmarkt: Kaum ein deutscher Blue-Chip ist bereit
Wie solide sind Deutschlands Börsenschwergewichte wirklich? Eine KI hat 40 DAX- und MDAX-Konzerne seziert – mit überraschend ernüchterndem Ergebnis.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- KI-Analyse bewertet 40 DAX/MDAX-Konzerne; kein Unternehmen erreichte die Premium-Stufe (0/40); Durchschnitt 3,1 von 5; 14 stark, 20 Watchlist, 6 darunter.
- Substanz stark bei 34 von 40 (Geschäftsmodell und Ertragskraft); nur 11 mit belegter Innovationskraft und nur 5 auch sauber gesteuerte Konzerne.
- Drei Muster: asymmetrische Bereinigungen, Ausschüttung über dem freien Cashflow, Firmenwert über Eigenkapital (Beispiele: Zalando, BASF, Hochtief 215%).
- Transparenz-Paradox: ausgerechnet die zuletzt angeschlagenen Konzerne berichten am offensten (Bayer, E.ON, BASF, Lufthansa, RWE).
- Agentic Finance: KI liest Berichte seriell, liefert Signale an Handelsagenten; Warren Wise demonstriert erstmals, wie Systeme Berichte lesen, nach festen Kriterien bewerten.
- Methodik/Rahmen: Vier Sektortypen ausgeschlossen (Banken, Versicherer, Real Estate, Captive-Finance-Automobilkonzerne); Studie Mai–Juni 2026; Human in the Loop; keine Anlageberatung; vollständiger Bericht unter warren-wise.com.
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