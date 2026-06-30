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    2025 ist besonders viel Wald verbrannt

    Für Sie zusammengefasst
    • 2.626 Hektar Wald verbrannten 2025 wie Norderney
    • Großbrand Gohrischheide verbrannte 1.867 Hektar
    • 1.175 Brände 2025, Fünftel vermutlich vorsätzlich
    2025 ist besonders viel Wald verbrannt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BONN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr ist in Deutschland eine besonders große Fläche Wald verbrannt. Diese Fläche von insgesamt 2.626 Hektar entspreche der Größe der Insel Norderney, teilte das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft in Bonn mit. Damit liege der Wert für 2025 um ein Vielfaches über dem langjährigen Mittel von 844 Hektar im Zeitraum von 1991 bis 2024.

    Vor allem ein Großbrand in der sächsischen Gohrischheide Anfang Juli 2025 habe sich ausgewirkt - allein hier verbrannten 1.867 Hektar. Nur in den Jahren 1992, 2019 und 2022 sei noch mehr Wald betroffen gewesen als 2025.

    Die Zahl der Brände lag bei 1.175 und damit im Schnitt der vergangenen Jahre - von 1991 bis 2024 waren das 1.139 Feuer. Im Vergleich zum Vorjahr verdoppelte sich die Zahl der Brände, wobei es 2024 besonders viel geregnet hatte und zu vergleichsweise wenigen Bränden gekommen war. Jeder fünfte Brand im vergangenen Jahr wurde den Angaben zufolge vermutlich vorsätzlich gelegt.

    Zur Entwicklung in diesem Jahr konnte die Bundesanstalt noch keine Angaben machen./cd/DP/stw






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