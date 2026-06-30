Börsen vor der Sommer-Wette: Aktien, Gold, Anleihen – was jetzt zählt

Am Mittwoch beginnt das zweite Halbjahr 2026: Wie werden sich die Börsen in der zweiten Jahreshälfte entwickeln? Das Handelsblatt hat die Halbjahresausblicke großer Banken und Fondshäuser genauer untersucht. Das Fazit lautet: Trotz Iran-Krieg, Inflationsdruck, Zinssorgen und jüngster Turbulenzen im Tech-Sektor sehen die Strategen an den Börsen weiterhin Chancen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die wichtigste Botschaft lautet: Gewinne schlagen Angst. So liegt der S&P 500 seit Jahresbeginn rund elf Prozent im Plus, der Stoxx Europe 600 etwa acht Prozent und der MSCI Emerging Markets sogar mehr als 21 Prozent. Dies ist möglich, weil die Märkte auf weiter steigende Unternehmensgewinne setzen. Die Deutsche Bank verweist darauf, dass Analysten ihre globalen Gewinnschätzungen seit Januar um rund 370 Milliarden US-Dollar erhöht haben – vor allem aufgrund der Sektoren Technologie und Energie.

Neil Robson, Aktienchef beim US-Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments, erklärte gegenüber dem Handelsblatt: "Der Ausblick für Aktien ist dank des aktuellen Gewinnwachstums positiv, selbst angesichts anhaltender geopolitischer Unsicherheiten."

Joachim Schallmayer, leitender Kapitalmarktstratege bei der Sparkassenwertpapiertochter Dekabank, sieht dies ähnlich: "Wir glauben, dass die Gewinndynamik der Unternehmen nach wie vor unterschätzt wird."

Der große Treiber bleibt Künstliche Intelligenz. Die Investitionen der großen US-Techkonzerne sollen in diesem Jahr laut Deutsche Bank auf rund 725 Milliarden US-Dollar steigen und bis 2028 fast eine Billion US-Dollar erreichen.

Strategen von JPMorgan Asset Management sehen sogar einen Superzyklus, in dem die Gewinne mit den Kursen Schritt halten. Doch genau hier lauert die Falle: Wer nur auf die bekannten "Mega-Namen" setzt, könnte die zweite Reihe der KI-Profiteure verpassen.

Denn die Warnsignale sind nicht zu übersehen. Viele Märkte sind hoch bewertet. Die Commerzbank erwartet bis Jahresende eher fünf als zehn Prozent weiteres Kurspotenzial. Hinzu kommt ein massives Klumpenrisiko: Die zehn größten US-Konzerne stehen laut Dekabank für etwa 40 Prozent des S&P 500, in Südkorea und Taiwan ist die Abhängigkeit von Chipwerten noch extremer. Eine Konsolidierung von rund zehn Prozent wäre daher keine Überraschung – vor allem, wenn Inflation, Energiepreise oder die US-Zwischenwahlen wieder für Stress sorgen.

Anleihen: Analysten sehen Chancen

Nach Jahren niedriger Renditen sind Staats- und Unternehmensanleihen mit guter Bonität wieder gefragt. So rentieren Bundesanleihen mit Laufzeiten von zwei bis zehn Jahren aktuell zwischen 2,5 und 2,9 Prozent. Solide Unternehmensanleihen bringen im Schnitt noch einmal 0,8 Prozentpunkte mehr. Bei 20-jährigen Bundesanleihen liegen die Renditen sogar bei mehr als 3,3 Prozent.

Das klingt zwar unspektakulär, ist aber wichtig, denn Anleihen liefern wieder planbare Erträge und können Portfolios stabilisieren. Der Haken: Die neue Inflationsangst hat die Zinserwartungen gedreht. Statt Zinssenkungen werden nun Zinserhöhungen diskutiert. Wer zu lange Laufzeiten kauft, setzt sich deshalb Kursrisiken aus. Die Strategen bevorzugen daher Qualität und betrachten Anleihen eher als Renditeanker denn als schnellen Kurstreiber.

Gold: Zwischen Zinsangst und Chancen

Die Lage beim Edelmetall Gold ist überraschend. Obwohl sich die geopolitischen Risiken durch den Iran-Krieg verschärft haben, konnte Gold zuletzt nicht glänzen. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von etwa sieben Prozent zu Buche. Nach einem Anstieg von 112 Prozent in den beiden Vorjahren war die Luft erst einmal raus.

Mehrere Großbanken haben ihre Prognose für den Goldpreis bis zum Jahresende gesenkt. So senkte beispielsweise Goldman Sachs seine Prognose um 500 US-Dollar auf 4.900 US-Dollar pro Unze bis Dezember. Laut der Deutschen Bank besteht im Basisszenario sogar Spielraum nach unten bis 3.800 US-Dollar je Unze, sofern die Fed drei bis vier Zinserhöhungen vollzieht.

Trotzdem schreiben Strategen Gold nicht ab. Die Dekabank sieht nach der Korrektur wieder Potenzial. Die Deutsche Bank verweist auf Zentralbanken, die ihre Reserven weiter ausbauen könnten, um unabhängiger vom US-Dollar zu werden.

HQ Trust nennt die Nachfrage aus Schwellenländern, in denen physisches Gold und Schmuck als Altersvorsorge beliebt sind. Für Anleger bedeutet das: Gold ist aktuell kein Selbstläufer. Als Versicherung gegen Schulden, Währungsrisiken und politische Schocks bleibt es jedoch ein wichtiger Baustein, auf den viele Strategen nicht verzichten wollen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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