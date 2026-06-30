Grünen-Fraktionschefin wirft Merz Untätigkeit beim Thema Hitze vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat der Bundesregierung Untätigkeit beim Thema Hitze vorgeworfen. "Deutschland hat am Wochenende unter einer gefährlichen Hitze gelitten. Dass die Folgen nicht noch schlimmer waren, lag nur am großartigen Einsatz vieler Pflege- und Rettungskräfte, die über das Limit gearbeitet haben", sagte Dröge der Deutschen Presse-Agentur. Trotzdem werde die Hitze des letzten Wochenendes viele Menschenleben gekostet haben.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) halte es nicht einmal für notwendig, sich dazu zu äußern. "Das ist beeindruckend empathielos", betonte Dröge.