Chip-Aktien laufen heiß wie Silber – nicht jeder Dip ist noch ein Kauf

Der Nasdaq Composite verlor vergangene Woche 4,6 Prozent. Der Rückgang fiel mehr als doppelt so stark aus wie beim S&P 500. Das zeigt nicht nur neue Vorsicht gegenüber dem KI-Thema, sondern auch eine Rotation im Markt: Anleger ziehen Geld aus den alten Tech-Favoriten ab und suchen Chancen in anderen, stärker konjunkturabhängigen Bereichen. Morgan-Stanley-Stratege Mike Wilson hält deshalb wenig davon, jeden Tech-Rücksetzer blind zu kaufen. Anleger müssten diesmal selektiver vorgehen.

Der KI-Trade bekommt einen Riss, der gefährlicher ist als ein normaler Kursrücksetzer. Chip-Aktien laufen 2026 heiß, während die Magnificent Seven schwächeln – ausgerechnet jene Tech-Giganten, die mit ihren Milliardeninvestitionen den Boom der Halbleiterbranche finanzieren. Genau diese Kluft rückt nun in den Fokus mehrerer Strategen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders kritisch sieht Wilson die jüngsten Ausschläge bei Halbleitern. Der PHLX Semiconductor Index verlor vergangene Woche 7,9 Prozent, nachdem er in der Woche davor noch 7,3 Prozent gewonnen hatte. Solche Bewegungen machen es aus seiner Sicht schwieriger, die historisch hohen Positionen im Sektor zu halten. Hinzu kommt, dass die Schwäche der Hyperscaler ein Warnsignal für die Chipbranche sein könnte. Wenn Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta und andere ihre gewaltigen KI-Ausgaben stärker hinterfragen müssen, trifft das genau jene Halbleiterwerte, die von diesen Investitionen am meisten profitiert haben.

Wilson zieht deshalb einen unbequemen Vergleich: Der Handel mit Halbleiteraktien könnte sich inzwischen wie ein heißgelaufener Rohstoff-Trade verhalten – ähnlich wie zuvor bei Silber. Das bedeutet nicht automatisch, dass der Chip-Zyklus vorbei ist. Es könnte aber heißen, dass der stärkste Teil der Kursdynamik bereits hinter dem Sektor liegt und andere Marktbereiche mehr Raum für Outperformance bekommen. Wilson bevorzugt unter anderem zyklische Konsumwerte, Transportaktien und Regionalbanken.

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Noch brisanter ist ein Signal von Ned Davis Research. In einer am Montag veröffentlichten Analyse schreiben die Strategen, dass die 26-Wochen-Korrelation zwischen Chip-Aktien und den Magnificent Seven auf den niedrigsten Stand seit Ende 2021 gefallen ist. Damals fiel diese Beziehung im September 2021 auf einen Tiefpunkt; kurz danach erreichten erst die großen Tech-Werte und dann die Halbleiteraktien ihre Hochs, bevor der S&P 500 2022 in einen langen Bärenmarkt rutschte. Die Analysten betonen zwar, dass 2021 nicht eins zu eins mit heute vergleichbar ist. Doch die Parallele ist unangenehm.

Das Problem liegt in der Logik des KI-Booms selbst. Chipunternehmen verdienen Rekordsummen, weil die großen Tech-Konzerne Hunderte Milliarden US-Dollar in Rechenzentren und KI-Infrastruktur pumpen. Gleichzeitig fressen genau diese Investitionen immer mehr freien Cashflow der Hyperscaler und verunsichern Anleger, die wissen wollen, ob sich der Kapitaleinsatz wirklich auszahlt. Wenn die Finanzierer des Booms schwächeln, kann die Chip-Rallye nicht dauerhaft so tun, als wäre alles intakt. Die KI-Wette ist nicht tot – aber sie wird gefährlich einseitig.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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