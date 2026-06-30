UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern dürfte bei den Absatzmengen eine regional uneinheitliche Entwicklung verzeichnet haben, schrieb Sanjeet Aujla am Montag im Ausblick auf den Quartalsbericht. Das operative Ergebnis (Ebitda) sollte im Rahmen der Markterwartungen ausfallen. Sollten die Belgier die positive Dynamik bei Absatz und Produktmix aufrechterhalten können, dürfte die Aktie weiter an Wert gewinnen, da ihr Gewinnwachstumspotenzial das der Wettbewerber übertreffe./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 73,28EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar