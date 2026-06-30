Silber rast nach oben – Kurs bei 59,04 USD

+2,19 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,53 % 1 Monat -23,25 % 3 Monate -17,55 % 1 Jahr +59,75 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 59,04. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 26,36145USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 59,04USD ein Wert von 11.197,8USD geworden – ein Gewinn von +123,96 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu Silber. Fundamentale Treiber wie zunehmende industrielle Nachfrage und Inflationsdruck werden als Preistreiber gesehen; Gegenseite verweist auf ETF-Abflüsse und potenzielle Verknappung durch Minen-/Industrie-Verträge. Aktuell ca. 58,7 USD/Unze; 14-Tage-Entwicklung eher seitwärts bis leicht aufwärts. Stimmung bleibt vorsichtig optimistisch bis skeptisch, abhängig von Q3-Zahlen.