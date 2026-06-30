Silberpreis
Silber rast nach oben – Kurs bei 59,04 USD
Silberpreis legt +2,19 % zu und erreicht 59,04 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,53 %
|1 Monat
|-23,25 %
|3 Monate
|-17,55 %
|1 Jahr
|+59,75 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 26,36145USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 59,04USD ein Wert von 11.197,8USD geworden – ein Gewinn von +123,96 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu Silber. Fundamentale Treiber wie zunehmende industrielle Nachfrage und Inflationsdruck werden als Preistreiber gesehen; Gegenseite verweist auf ETF-Abflüsse und potenzielle Verknappung durch Minen-/Industrie-Verträge. Aktuell ca. 58,7 USD/Unze; 14-Tage-Entwicklung eher seitwärts bis leicht aufwärts. Stimmung bleibt vorsichtig optimistisch bis skeptisch, abhängig von Q3-Zahlen.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|322,85EUR
|+0,76 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|113,59EUR
|+0,60 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|227,02EUR
|+0,39 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|301,78EUR
|+1,40 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|82,41EUR
|+1,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|482,70EUR
|+1,73 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|338,50EUR
|+0,74 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|68,55EUR
|+0,68 %
|Long
|1
|0,00
|113,51EUR
|+0,34 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,181EUR
|-0,11 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.