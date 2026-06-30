NZWL 2025: Umsatz 160,2 Mio €, stabile Entwicklung trotz schwierigen Marktes
Trotz eines herausfordernden Jahres 2025 mit rückläufigem Umsatz und Ergebnis bleibt das Unternehmen dank solider Finanzbasis und wachsendem E-Mobilitätsgeschäft klar auf Zukunftskurs.
- Geschäftsjahr 2025: Umsatz 160,2 Mio. € (Vorjahr 174,7 Mio. €), operatives EBITDA 16,2 Mio. € (20,2 Mio. €), Konzernergebnis -0,6 Mio. € (Vorjahr +1,6 Mio. €)
- Ursachen der schwächeren Entwicklung: starke Nachfragevolatilität im 2. Halbjahr, verzögerte Serienanläufe bei Elektromobilität und Nachfrageschwäche im Premium‑Sportwagensegment mit daraus resultierender geringerer Auslastung
- Einfluss von Einmaleffekten: Kompensationszahlungen 1,8 Mio. €, Erlöse aus Verkauf von Anlagevermögen 1,4 Mio. €, Emissionsaufwendungen 0,5 Mio. € sowie vorsorgliche Wertberichtigungen
- Positives Zukunftsgeschäft: Umsatzanteil für Elektro‑/Hybridkomponenten stieg auf 28,6 Mio. € (~18 % des Konzernumsatzes; Vorjahr 12 %); Zuwächse auch im Nutzfahrzeugbereich und neue Serien-/Entwicklungsaufträge
- Solide Finanz- und Liquiditätslage: liquide Mittel 19,4 Mio. € (Vorjahr 13,9 Mio. €), operativer Cashflow 18,0 Mio. €, Investitionen 13,7 Mio. €; langfristige Finanzierung durch Umtausch in die Unternehmensanleihe 2025/2030 gestärkt
- Ausblick 2026: erwartetes Umsatzwachstum 3–5 % und Verbesserung von Rohertrag, EBITDA und Konzernergebnis; Treiber sind Synchronisierungen für Doppelkupplungsgetriebe, EV/Hybrid‑Komponenten, Nutzfahrzeuggeschäft und neue Projekte.
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