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    KNDS will Beschäftigtenzahl in Görlitz Schritt für Schritt erhöhen

    Für Sie zusammengefasst
    • KNDS baut Personal in Görlitz schrittweise aus
    • Werk fertigt Komponenten für Leopard und Puma
    • KNDS plant Investitionen von rund einer Milliarde
    KNDS will Beschäftigtenzahl in Görlitz Schritt für Schritt erhöhen
    Foto: Charles LIMA - stock.adobe.com

    GÖRLITZ (dpa-AFX) - Das deutsch-französische Rüstungsunternehmen KNDS will seine Personalstärke im Görlitzer Werk Schritt für Schritt ausbauen. Momentan sind hier 300 Mitarbeiter beschäftigt, am Ende dieses Jahres sollen es 400 sein, sagte Florian Hohenwarter, Geschäftsführer von KNDS Deutschland, bei einem Besuch von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vor Ort. Mit dem weiteren Hochlaufen des Werkes würden die Zahlen in den kommenden Jahren noch deutlich steigen. Gleichzeitig schreite die Transformation des Standortes in hoher Geschwindigkeit voran.

    Im Görlitzer Werk werden Komponenten für Panzer gebaut

    Der Panzerbauer KNDS hatte das Görlitzer Werk 2025 vom Schienenfahrzeughersteller Alstom übernommen. Damals hieß es, von den 700 Beschäftigten würden 580 übernommen. In Görlitz werden Komponenten für den Radpanzer Boxer, den Kampfpanzer Leopard 2, den Schützenpanzer Puma und geschützte Fahrzeuge der Bundeswehr-Lkw gefertigt. In die Umrüstung der Produktion wurden nach Angaben von KNDS rund 100 Millionen Euro investiert. 2029 soll das Werk seine volle Auslastung haben.

    KNDS will insgesamt rund eine Milliarde Euro investieren

    Nach Aussagen von Hohenwarter sucht KNDS weiter nach Standorten in Deutschland. Insgesamt wolle man rund eine Milliarde Euro investieren. Die Leopard-Produktion werde sich verdreifachen, beim Boxer vervierfachen und beim Puma verdoppeln. Stückzahlen nannte der Geschäftsführer nicht.

    Kretschmer würdigte den Beitrag des Görlitzer Werkes zur Wehrhaftigkeit Deutschlands. Jeder Handschlag, der bei KNDS in Görlitz gemacht werde, sei ein Beitrag zur Sicherheit, sagte er vor der Belegschaft.

    KNDS ging aus dem Zusammenschluss von Krauss-Maffei Wegmann und Nexter hervor und versteht sich als ein führender europäischer Hersteller militärischer Landsysteme mit Sitz in Deutschland und Frankreich./jos/DP/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie

    Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,24 auf Tradegate (30. Juni 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um -7,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 7,02 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -34,15 %/+84,39 % bedeutet.





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