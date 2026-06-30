Die milliardenschwere weltweit tätige Sportmarke U.S. Polo Assn. erhält internationale Auszeichnungen und Anerkennungen in den Bereichen Wirtschaft, Sport und Content

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 30. Juni 2026 / U.S. Polo Assn. , die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), gewinnt im Jahr 2026 weltweit weiter an Dynamik und erhält eine Reihe hochkarätiger Auszeichnungen und Anerkennungen, die die wachsende Präsenz der Marke, das zunehmende Vertrauen der Verbraucher sowie ihren wachsenden Einfluss auf sportorientierte Inhalte und Storytelling widerspiegeln.

Zu den wichtigsten Auszeichnungen der U.S. Polo Assn. in diesem Jahr zählt, dass die weltweit tätige, milliardenschwere Marke bei den 11th Annual 2026 Globee Awards for Achievement mit Gold in der Kategorie „Global Expansion“ und mit Silber in der Kategorie „Brand Development“ geehrt wurde. Diese Auszeichnungen unterstreichen die Fähigkeit von U.S. Polo Assn., ihre authentische, vom Sport inspirierte Marke in mehr als 190 Ländern zu etablieren und gleichzeitig eine konsistente und relevante Marke in vielfältigen Märkten weltweit aufzubauen. Die Anerkennung folgt auf einen Rekordumsatz von 2,7 Milliarden Dollar im weltweiten Einzelhandel im Jahr 2025 und bekräftigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Marke.

Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei den Verbrauchern standen auch im Jahr 2026 im Mittelpunkt: U.S. Polo Assn. wurde im Ranking von USA TODAY's „Most Trusted Brands“ als 5-Sterne-Preisträger ausgezeichnet, über das mehr als 23.000 US-Verbraucher in einer landesweiten Umfrage abgestimmt hatten. Diese Auszeichnung unterstreicht die starke Bindung der Marke an die Verbraucher durch Qualität, Zugänglichkeit und Authentizität, die im Polosport verwurzelt sind. In Indien, einem der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Märkte der Marke, wurde U.S. Polo Assn. von Marksmen Daily als eine der „Most Trusted Brands of India“ ausgezeichnet, was den Status der Marke als größte Sport-Casual-Herrenmodemarke des Landes unterstreicht.

Im Zuge des Ausbaus ihrer Rolle in den Sportmedien und bei der Erstellung von Inhalten erhielt auch Global Polo, die Medien-Tochtergesellschaft von U.S. Polo Assn., mehrere Auszeichnungen für ihre Originalsendung Breakaway. Die von ESPN ausgestrahlte Serie der Marke wurde bei den Cynopsis Sports Awards 2026 für ihre Folge Polo in the Palm Beaches aus der dritten Staffel als Finalist in der Kategorie „Best Specialized Sports Content Storytelling“ nominiert und erhielt zudem bei den LIT Entertainment Awards 2026 zum dritten Mal in Folge die Platin-Auszeichnung in der Kategorie „Television – Original Content“ für ihre Folge Polo in India aus der zweiten Staffel. Die preisgekrönte Serie bietet einen Einblick in die Welt des Spitzensports und unterstreicht das Engagement der Marke, durch fesselnde Einblicke hinter die Kulissen das Bewusstsein und das Interesse für den Polosport zu steigern.