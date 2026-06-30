Eureka kommt auf Cabin Lake dank Genehmigung für die IP-Untersuchung im dritten Quartal der Definition von Bohrzielen einen entscheidenden Schritt näher

Vancouver, British Columbia / 30. Juni 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S58) („Eureka“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Explorations-Update zu seinem Silber-Blei-Zink-Gold-Projekt Cabin Lake, für das eine Option auf den Erwerb von 100 % (das „Projekt“) im Zentrum von British Columbia besteht, zu veröffentlichen. Das Unternehmen arbeitet weiter intensiv an dem Projekt, um neue Bohrziele auszuweisen.

Trotz fast sechs Jahrzehnten sporadischer Exploration ist Cabin Lake immer noch weitgehend unerforscht, wenn man moderne Explorationsmethoden zugrunde legt. Im Rahmen früherer Explorationsarbeiten wurden auf der gesamten Liegenschaft mehrere Zonen mit hochgradiger Silber-Polymetall-Mineralisierung identifiziert, darunter die Zonen West, Central, East und Bluff.

Das Unternehmen hat vom British Columbia Ministry of Mining and Critical Minerals die Bestätigung erhalten, dass seine geplante geophysikalische Untersuchung mittels induzierter Polarisation („IP“) auf Cabin Lake von der Genehmigungspflicht nach dem „Mines Act“ ausgenommen sind. Damit ist der Weg frei für die Durchführung der Untersuchungen im Anschluss an den Abschluss des bevorstehenden Kartierungsprogramms des Unternehmens.

Highlights

- Auf Cabin Lake gibt es Fortschritte bei der Festlegung von Bohrzielen

- Behördliche Genehmigung für geplante geophysikalische IP-Untersuchungen auf der gesamten Liegenschaft erteilt

- Geologisches Kartierungsprogramm für den 3. bis 14. Juli 2026 geplant

- Beginn der IP-Untersuchungen voraussichtlich im 3. Quartal 2026 nach Abschluss der Kartierung und Feinabstimmung der Ziele

- Die Untersuchungsergebnisse werden voraussichtlich bei der Festlegung von Bohrzielen in mehreren bekannten mineralisierten Zonen hilfreich sein

Der Chief Executive Officer von Eureka, Danny Matthews, erklärte dazu:

„Cabin Lake tritt nun in eine Phase ein, die unserer Ansicht nach zu den wichtigsten in der Geschichte des Projekts zählt. Da die Kartierung nächste Woche beginnen soll und die IP-Untersuchungen nun zur Durchführung freigegeben wurden, arbeitet Eureka mit Hochdruck daran, Bohrziele in einem hochprospektiven Silber-Polymetall-System mit erheblichem Entdeckungspotenzial festzulegen.“