HMS Bergbau AG: Finale Kennzahlen 2025 – starkes Ergebniswachstum, Ausblick
Trotz rückläufigem Umsatz 2025 zeigt HMS mit starken IFRS-Finalzahlen, Einmaleffekten und ambitioniertem Ausblick 2026 klare Wachstumsziele entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
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- IFRS-Finalzahlen 2025: EBITDA 60,1 Mio. €, Jahresüberschuss 54,8 Mio. €, plus positive Einmaleffekte von ca. 37 Mio. € aus der IFRS-Umstellung (insb. Erstkonsolidierung von Maatla Resources).
- Umsatz 2025: 1,22 Mrd. €, Rückgang gegenüber 1,36 Mrd. € im Vorjahr; IFRS-Umstellung führt zu eingeschränkter Vergleichbarkeit.
- Ausblick 2026: Konzernumsatz ca. 2 Mrd. €, EBITDA ca. 55 Mio. €, inklusive eines Einmaleffekts von ca. 20 Mio. € durch Erstkonsolidierung von Hoshoza Resources Vryheid (Südafrika); bereinigt EBITDA 2026 ca. 35 Mio. € (statt 23,1 Mio. € ohne Sondereffekt).
- Wachstumsperspektive: Deutliche Expansion in Flüssigbrennstoffen, Rohstoffproduktion und Handelsgeschäft; HMS positioniert sich als voll integriertes Rohstoffhaus entlang der Wertschöpfungskette.
- Webcast: Investor/Medien-Veranstaltung am 6. Juli 2026 um 15:00 Uhr (DE) mit Vorstand; Q&A nach der Präsentation.
- Finanzierung: Anleihevermarktung aufgrund der aktuellen Marktbedingungen im Mittelstandsanleihemarkt ausgesetzt; dennoch enger Austausch mit Investoren.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei HMS Bergbau ist am 30.06.2026.
Der Kurs von HMS Bergbau lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,71 % im
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