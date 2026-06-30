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    HMS Bergbau AG: Finale Kennzahlen 2025 – starkes Ergebniswachstum, Ausblick

    Trotz rückläufigem Umsatz 2025 zeigt HMS mit starken IFRS-Finalzahlen, Einmaleffekten und ambitioniertem Ausblick 2026 klare Wachstumsziele entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

    HMS Bergbau AG: Finale Kennzahlen 2025 – starkes Ergebniswachstum, Ausblick
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • IFRS-Finalzahlen 2025: EBITDA 60,1 Mio. €, Jahresüberschuss 54,8 Mio. €, plus positive Einmaleffekte von ca. 37 Mio. € aus der IFRS-Umstellung (insb. Erstkonsolidierung von Maatla Resources).
    • Umsatz 2025: 1,22 Mrd. €, Rückgang gegenüber 1,36 Mrd. € im Vorjahr; IFRS-Umstellung führt zu eingeschränkter Vergleichbarkeit.
    • Ausblick 2026: Konzernumsatz ca. 2 Mrd. €, EBITDA ca. 55 Mio. €, inklusive eines Einmaleffekts von ca. 20 Mio. € durch Erstkonsolidierung von Hoshoza Resources Vryheid (Südafrika); bereinigt EBITDA 2026 ca. 35 Mio. € (statt 23,1 Mio. € ohne Sondereffekt).
    • Wachstumsperspektive: Deutliche Expansion in Flüssigbrennstoffen, Rohstoffproduktion und Handelsgeschäft; HMS positioniert sich als voll integriertes Rohstoffhaus entlang der Wertschöpfungskette.
    • Webcast: Investor/Medien-Veranstaltung am 6. Juli 2026 um 15:00 Uhr (DE) mit Vorstand; Q&A nach der Präsentation.
    • Finanzierung: Anleihevermarktung aufgrund der aktuellen Marktbedingungen im Mittelstandsanleihemarkt ausgesetzt; dennoch enger Austausch mit Investoren.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei HMS Bergbau ist am 30.06.2026.

    Der Kurs von HMS Bergbau lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,71 % im Plus.


    HMS Bergbau

    -0,71 %
    -0,48 %
    +301,90 %
    ISIN:DE0006061104WKN:606110
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