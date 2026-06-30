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    dpa erzielt im Jahr 2025 solides Ergebnis

    Für Sie zusammengefasst
    • dpa erreicht 2025 stabilen Jahresüberschuss 1,6 Mio
    • Konzernumsatz leicht gesunken, Kernerlöse gewachsen
    • dpa setzt auf KI, Preismodell und DNA-Projekte
    dpa erzielt im Jahr 2025 solides Ergebnis
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HAMBURG (dpa-AFX) - Deutschlands größte Nachrichtenagentur dpa hat 2025 - also in einem Jahr mit Fokus auf Künstlicher Intelligenz (KI) und einem Wandel der Mediennutzung - ein stabiles Ergebnis erzielt. Der Jahresüberschuss in der dpa GmbH lag bei 1,6 Millionen Euro, wie die Deutsche Presse-Agentur zu ihrer Gesellschafterversammlung in Hamburg mitteilte. Im Vorjahr hatte er 1,4 Millionen Euro betragen.

    Der Konzernumsatz ging leicht auf 159,8 Millionen Euro zurück (2024: 161,5 Millionen Euro). In der Kerngesellschaft dpa GmbH gab es ein Wachstum bei den Erlösen auf 107,4 Millionen Euro (Vorjahr: 105,5 Millionen Euro).

    Der Vorsitzende der dpa-Geschäftsführung, Peter Kropsch, sagte: "In einem zunehmend komplexen Marktumfeld - insbesondere im Kernmarkt Medien - zeigt sich die dpa weiterhin wirtschaftlich stabil." Der Einsatz von KI entfalte mittlerweile seine volle Wirkung in der Medien- und Kommunikationsbranche. Die dpa habe reagiert und mit Produkten, Strategien und dem Aufbau von Know-how die gesamte Unternehmensgruppe auf diese Veränderung erfolgreich vorbereitet.

    KI-Preismodell für Nutzung von dpa-Inhalten

    dpa-Chefredakteur Sven Gösmann sagte: "2025 kann als ein Jahr des Umbruchs bezeichnet werden. Die Agentur hat richtungweisende Antworten auf die Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz gegeben - insbesondere mit dem KI-Rechercheassistenten, der einen einfachen Zugriff auf die Nachrichtenwelt der dpa ermöglicht, und den wir bereits Anfang 2025 frühzeitig unseren Kunden anbieten konnten."

    Wichtige Entwicklung war im Berichtsjahr etwa ein KI-Preismodell, das die Nutzung von dpa-Inhalten für das Training von Sprachmodellen regelt und eine lückenlose Rechtekette sicherstellt. Darüber hinaus startete die Democracy News Alliance (DNA), ein Projekt gemeinsam mit anderen Nachrichtenagenturen zur Berichterstattung über die globale Entwicklung der Demokratie.

    Einen Wechsel gab es bei der dpa-Tochter #UseTheNews: Meinolf Ellers geht nach rund 41 Jahren in der dpa-Gruppe in den Ruhestand. Auf ihn folgt Vanessa Bitter als neue Geschäftsführerin bei #UseTheNews. Die 31-Jährige ist damit die jüngste Geschäftsführerin innerhalb der dpa-Gruppe.

    130 dpa-Standorte weltweit

    Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet. Weltweit gehört sie zu den führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen und beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Das sind Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate.

    Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Etwa 1.000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten an rund 130 Standorten im In- und Ausland. Die Redaktion arbeitet unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen und Regierungen. Die Zentralredaktion befindet sich in Berlin, die Geschäftsführung ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig./svv/DP/stw







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