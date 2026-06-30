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    Krypto-Aktien gekauft

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    Cathie Wood investiert Millionen in Coinbase, Circle, Bullish und Robinhood

    Cathie Woods ARK Invest greift erneut bei Krypto-Aktien zu und setzt auf weiteres Wachstum des Blockchain- und Digital-Asset-Sektors.

    Für Sie zusammengefasst
    Krypto-Aktien gekauft - Cathie Wood investiert Millionen in Coinbase, Circle, Bullish und Robinhood
    Foto: Dall-E

    ARK Invest hat seine Wette auf den Krypto-Sektor erneut ausgeweitet. Die Investmentgesellschaft von Cathie Wood kaufte am Montag über mehrere börsengehandelte Fonds zusätzliche Aktien von Coinbase, Circle, Bullish und Robinhood.

    Die Transaktionen wurden über den ARK Innovation ETF (ARKK), den ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) sowie den ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) abgewickelt.

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    Coinbase bleibt größter Kauf des Tages

    Den größten Einzelkauf tätigte ARK Invest bei Coinbase. Insgesamt erwarb das Unternehmen 45.164 Aktien der Kryptobörse im Gegenwert von rund 6,85 Millionen US-Dollar auf Basis des Schlusskurses vom Montag.

    Darüber hinaus kaufte ARK 81.757 Aktien von Circle im Wert von rund 6,21 Millionen US-Dollar, 149.422 Aktien der Kryptobörse Bullish für etwa 3,54 Millionen US-Dollar und 2.943 Robinhood-Aktien im Wert von rund 299.685 US-Dollar.

    Damit setzt ARK Invest seine zuletzt aggressive Kaufserie im Kryptosektor fort. Bereits Ende der vergangenen Woche hatte das Unternehmen Aktien der vier Gesellschaften sowie weiterer Krypto-Unternehmen im Gesamtwert von rund 25,5 Millionen US-Dollar erworben.

    Krypto-Aktien setzen Erholung fort

    Sämtliche Unternehmen, in die Cathie Woods Investmentgesellschaft investierte, beendeten den Handelstag mit Kursgewinnen. Coinbase schloss am Montag 1,74 Prozent höher bei 151,65 US-Dollar. Circle gewann 3,25 Prozent auf 75,96 US-Dollar und verzeichnete damit die stärkste Entwicklung unter den vier Titeln. Bullish legte um 1,72 Prozent auf 23,69 US-Dollar zu und Robinhood schloss 3,18 Proze nt höher bei 101,83 US-Dollar.

     

    ARK setzt weiter auf den Ausbau des Krypto-Ökosystems

    Die jüngsten Käufe verdeutlichen, dass ARK Invest trotz der weiterhin hohen Volatilität konsequent auf Unternehmen setzt, die unterschiedliche Bereiche des digitalen Finanzsystems abdecken.

    Während Coinbase den Ausbau tokenisierter Kapitalmärkte vorantreibt, profitiert Circle von der zunehmenden institutionellen Nutzung von Stablecoins. Bullish positioniert sich als Kryptobörse für professionelle Marktteilnehmer, während Robinhood seine Präsenz im Handel mit digitalen Vermögenswerten und klassischen Wertpapieren kontinuierlich ausbaut.

    Mit den erneuten Zukäufen signalisiert Cathie Woods Investmentgesellschaft, dass sie den langfristigen Wachstumstrend im Krypto- und Blockchain-Sektor weiterhin als intakt betrachtet.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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