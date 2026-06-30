Logitech setzt jetzt auf den nächsten Blockbuster

Andrew Tagher, Head of Partnerships bei Logitech G, sieht die Kooperation als Schritt zur Stärkung des Spielerlebnisses. "Bei dieser Partnerschaft zwischen Logitech G und Activision geht es darum, jeden Spieler von 'Call of Duty: Modern Warfare 4' zu fördern und zu würdigen", erklärte er. Die Technologien und das Produktportfolio des Unternehmens seien darauf ausgelegt, "das bestmögliche Spielerlebnis" zu bieten. Gemeinsam wolle man jede Spielsession zu einer Gelegenheit machen, "Play for Prestige" zu leben.

Logitech G baut seine Präsenz im Gaming-Markt aus und geht eine Partnerschaft mit Activision für Call of Duty: Modern Warfare 4 ein. Das Unternehmen wird offizieller Anbieter von PC-Peripheriegeräten für den kommenden Shooter. Die Zusammenarbeit umfasst Mäuse, Tastaturen, Headsets und weiteres Gaming-Zubehör und richtet sich sowohl an Freizeitspieler als auch an den E-Sport-Bereich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Exklusive Inhalte und neue Funktionen

Im Rahmen der Kampagne "Play for Prestige" erhalten Spieler Zugang zu exklusiven Inhalten im Spiel. Geplant sind unter anderem ein Waffenbauplan im Logitech-G-Design, ein Anhänger sowie eine individuelle Spielerkarte.

Darüber hinaus kündigten die Partner Community-Events, Ingame-Herausforderungen und Aktionen mit Streamern an. Auch Verlosungen von Gaming-Hardware sind vorgesehen. Nutzer von Streamlabs sollen zudem von KI-gestützten Funktionen wie automatischer Highlight-Erfassung, individuellen Stream-Automatisierungen und interaktiven Streaming-Tools profitieren.

Zusätzliche Funktionen werden über die Logitech-Software GHUB bereitgestellt. Dazu zählen speziell abgestimmte Audio-Einstellungen sowie eine direkte Integration der LIGHTSYNC-RGB-Technologie für kompatible Peripheriegeräte.

Activision setzt auf mehr Immersion

Auch Activision verspricht sich von der Zusammenarbeit einen Mehrwert für die Community. Cody Neal, Head of Partnerships bei Activision, erklärte: "Durch die Partnerschaft mit Logitech G können wir die Grenzen des Spielerlebnisses von Modern Warfare 4 erweitern – vom ersten Sprung ins Gefecht bis zu den letzten Augenblicken eines hart erkämpften Sieges." Die Kombination aus der Intensität des Spiels und der Technologiekompetenz von Logitech G ermögliche neue Wege, Call of Duty mit "größerer Immersion" zu erleben. Die Kooperation bringe Spieler näher an die Action von Modern Warfare 4 heran.

Marktstart im Oktober 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026. Vorbestellungen sind bereits für Xbox Series X und S sowie PlayStation 5 möglich. PC-Spieler können den Titel über Battle.net und Steam erwerben. Auch eine Version für die Nintendo Switch 2 ist angekündigt. Vorbestellungen sollen dort im Laufe des Jahres starten.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Logitech International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,21 % und einem Kurs von 81,94EUR auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

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