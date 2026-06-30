🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLogitech International AktievorwärtsNachrichten zu Logitech International

    Überraschende Allianz

    545 Aufrufe 545 0 Kommentare 0 Kommentare

    Logitech setzt jetzt auf den nächsten Blockbuster

    Logitech G wird offizieller PC-Peripheriepartner von Call of Duty: Modern Warfare 4. Die Kooperation soll Spielern neue Inhalte und Funktionen bringen.

    Für Sie zusammengefasst
    Überraschende Allianz - Logitech setzt jetzt auf den nächsten Blockbuster
    Foto: picture alliance/KEYSTONE | JEAN-CHRISTOPHE BOTT

    Logitech G baut seine Präsenz im Gaming-Markt aus und geht eine Partnerschaft mit Activision für Call of Duty: Modern Warfare 4 ein. Das Unternehmen wird offizieller Anbieter von PC-Peripheriegeräten für den kommenden Shooter. Die Zusammenarbeit umfasst Mäuse, Tastaturen, Headsets und weiteres Gaming-Zubehör und richtet sich sowohl an Freizeitspieler als auch an den E-Sport-Bereich.

    Andrew Tagher, Head of Partnerships bei Logitech G, sieht die Kooperation als Schritt zur Stärkung des Spielerlebnisses. "Bei dieser Partnerschaft zwischen Logitech G und Activision geht es darum, jeden Spieler von 'Call of Duty: Modern Warfare 4' zu fördern und zu würdigen", erklärte er. Die Technologien und das Produktportfolio des Unternehmens seien darauf ausgelegt, "das bestmögliche Spielerlebnis" zu bieten. Gemeinsam wolle man jede Spielsession zu einer Gelegenheit machen, "Play for Prestige" zu leben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Logitech International SA!
    Long
    68,86€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 11,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    83,01€
    Basispreis
    0,90
    Ask
    × 9,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Exklusive Inhalte und neue Funktionen

    Im Rahmen der Kampagne "Play for Prestige" erhalten Spieler Zugang zu exklusiven Inhalten im Spiel. Geplant sind unter anderem ein Waffenbauplan im Logitech-G-Design, ein Anhänger sowie eine individuelle Spielerkarte.

    Darüber hinaus kündigten die Partner Community-Events, Ingame-Herausforderungen und Aktionen mit Streamern an. Auch Verlosungen von Gaming-Hardware sind vorgesehen. Nutzer von Streamlabs sollen zudem von KI-gestützten Funktionen wie automatischer Highlight-Erfassung, individuellen Stream-Automatisierungen und interaktiven Streaming-Tools profitieren.

    Zusätzliche Funktionen werden über die Logitech-Software GHUB bereitgestellt. Dazu zählen speziell abgestimmte Audio-Einstellungen sowie eine direkte Integration der LIGHTSYNC-RGB-Technologie für kompatible Peripheriegeräte.

    Activision setzt auf mehr Immersion

    Auch Activision verspricht sich von der Zusammenarbeit einen Mehrwert für die Community. Cody Neal, Head of Partnerships bei Activision, erklärte: "Durch die Partnerschaft mit Logitech G können wir die Grenzen des Spielerlebnisses von Modern Warfare 4 erweitern – vom ersten Sprung ins Gefecht bis zu den letzten Augenblicken eines hart erkämpften Sieges." Die Kombination aus der Intensität des Spiels und der Technologiekompetenz von Logitech G ermögliche neue Wege, Call of Duty mit "größerer Immersion" zu erleben. Die Kooperation bringe Spieler näher an die Action von Modern Warfare 4 heran.

    Marktstart im Oktober 2026

    Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026. Vorbestellungen sind bereits für Xbox Series X und S sowie PlayStation 5 möglich. PC-Spieler können den Titel über Battle.net und Steam erwerben. Auch eine Version für die Nintendo Switch 2 ist angekündigt. Vorbestellungen sollen dort im Laufe des Jahres starten.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Logitech International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,21 % und einem Kurs von 81,94EUR auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,85CHF, was eine Steigerung von +13,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!




    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Überraschende Allianz Logitech setzt jetzt auf den nächsten Blockbuster Logitech G wird offizieller PC-Peripheriepartner von Call of Duty: Modern Warfare 4. Die Kooperation soll Spielern neue Inhalte und Funktionen bringen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     