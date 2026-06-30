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    ZenaTech meldet auf Basis des Umsatzes im ersten Quartal 2026 eine annualisierte Umsatz-Run-Rate von rund 33 Mio. CAD

    ZenaTech meldet auf Basis des Umsatzes im ersten Quartal 2026 eine annualisierte Umsatz-Run-Rate von rund 33 Mio. CAD
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Diese Zahl ergibt sich aus den Ergebnissen des ersten Quartals in Höhe von 8,3 Mio. CAD, multipliziert mit vier, und spiegelt den Beitrag der abgeschlossenen DaaS-Akquisitionen sowie die fortgesetzte Integration von Drohnen-Workflows im gesamten Unternehmensportfolio wider

     

    (Vancouver, British Columbia – 30. Juni 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) – ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass seine annualisierte Umsatz-Run-Rate für 2026 bei etwa 33 Mio. CAD liegt. Diese Zahl basiert auf einer einfachen annualisierten Berechnung der Ergebnisse des ersten Quartals 2026 (die drei Monate bis zum 31. März 2026) in Höhe von 8,3 Mio. CAD, multipliziert mit vier.

     

    „Unser Umsatz im ersten Quartal spiegelt die Stärke unseres DaaS-Modells und den Beitrag der Akquisitionen wider, die wir im Laufe des vergangenen Jahres schrittweise integriert haben“, sagte der CEO von ZenaTech, Dr. Shaun Passley. „Auf das Jahr hochgerechnet liegen wir bei rund 33 Mio. CAD, und wir betrachten dies eher als Ausgangsbasis und nicht als Obergrenze. Wir haben im Berichtszeitraum mehrere Akquisitionen abgeschlossen, die später im Jahr erstmals über einen vollständigen Zwölfmonatszeitraum zum Umsatz beitragen werden. Unsere DaaS-Akquisitionspipeline bleibt aktiv, und unser kürzlich bekannt gegebenes „Partnership Acquisition Program“ schreitet mit genau der Art von gründergeführten, profitablen Unternehmen voran, die wir auf unserer Plattform haben wollen.“

     

    Die annualisierte Umsatz-Run-Rate ergibt sich aus der Vervierfachung des Umsatzes des ersten Quartals 2026 und dient lediglich zur Veranschaulichung. Sie soll die aktuelle Umsatzgröße der Geschäftstätigkeit des Unternehmens nach Abschluss seiner DaaS-Akquisitionen veranschaulichen. Sie sollte nicht als finanzielle Prognose oder Vorhersage des Managements für das Geschäftsjahr 2026 interpretiert werden.

     

    Der wichtigste Umsatztreiber von ZenaTech bleibt das DaaS-Segment, über das das Unternehmen operativ ausgereifte, aber noch unzureichend digitalisierte Dienstleistungsunternehmen erwirbt und seine proprietären ZenaDrone-Drohnenplattformen sowie KI-Analysen in deren Arbeitsabläufe integriert. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Bereiche Landvermessung und georäumliche Kartierung, Infrastruktur- und Anlageninspektion sowie die Außenreinigung von Gebäuden – Sektoren, in denen der Einsatz von Drohnen bei der Erbringung von Dienstleistungen einen unmittelbaren Produktivitätsvorteil bieten kann. Da der Einsatz von Drohnen in den einzelnen Portfoliounternehmen zunimmt, rechnet ZenaTech mit einem Umsatzwachstum durch Kapazitätsausbau, Vertrags-Upselling, neue, auf Drohnendaten basierende Produktlinien und verbesserte operative Margen.

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