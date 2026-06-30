Brent und WTI im aktuellen Spannungsfeld – zwei treibende Faktoren

Die Rohölmärkte blieben in den letzten Handelswochen klar geopolitisch geprägt. Brent notierte zuletzt in einer Handelsspanne zwischen 80 und 120,00 US-Dollar je Barrel, während die WTI-Rohölsorte zwischen 70,00 und 119,00 US-Dollar gehandelt wurde. Der Brent-Aufschlag gegenüber WTI lag in den vergangenen Handelswochen zwischen 3,00 bis 5,00 US-Dollar je Barrel. Mit dem sich abzeichnenden Vertrag zwischen dem Iran und den USA kommt wieder etwas mehr Beruhigung in die Energiemärkte und die Risikoprämie wurde zunehmend, speziell bei den Rohölsorten, ausgepreist. Fernab der geopolitischen Gemengelage meldete die EIA für die Woche zum 29. Mai einen Rückgang der US-Kommerzölbestände um 8,0 Millionen Barrel auf 433,7 Millionen Barrel, also etwa 3 % unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Das spricht für einen Markt, der zwar nicht leerläuft, aber auch keine komfortable Überversorgung mehr signalisiert.

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Großes Rohöl-Angebot nimmt Druck vom Markt

Auf der Angebotsseite bleibt das Bild zweigeteilt. Die OPEC erwartet für 2026 ein Wachstum der weltweiten Ölnachfrage von 1,2 Mio. Barrel pro Tag, während die Nicht-DoC-Förderung nur um rund 0,6 Mio. Barrel pro Tag steigen dürfte. Die IEA betont zugleich, dass der Markt vor der Eskalation bereits in einem Überschuss war und dass Saudi-Arabien und die VAE ihre Exporte teilweise auf Ausweichrouten außerhalb der Straße von Hormus umgeleitet haben. Zusätzlich wurden Lagerbestände aus kommerziellen und strategischen Reserven in die Märkte gelenkt; die globalen Bestände seien im März und April um rund 250 Mio. Barrel gefallen. Ab dem vierten Quartal rechnet die EIA mit einer Fortsetzung der Abkühlungstendenz an den Energiemärkten, falls die Transportwege im Nahen Osten wieder geöffnet werden würden.

Brent Cash-CFD-Preis der letzten 3 Jahre auf Next Generation vom 22.06.2026

Reale Nachfrage bepreist Rohöl

Die aktuelle Nachfrageseite ist ebenfalls robuster als in früheren Krisenphasen. In den USA lag die Produktnachfrage zuletzt bei 20,4 Mio. Barrel pro Tag auf Vier-Wochen-Sicht, also 3,0 % über Vorjahr. Die Nachfrage in den USA wird durch den enormen Energieverbrauch der Rechenzentren für die KI Technologie angeheizt. Die USA haben in der Krisenphase versucht, die globale Angebotslücke durch eine Steigerung der Erdölprodukte zu schließen. Die EIA prognostiziert für das Gesamtjahr 2026 einen US-Rekordexport von rund 4,2 Millionen Barrel pro Tag. Das zeigt: Der Ölmarkt wird nach wie vor durch die reale Verbrauchsnachfrage gestützt. Die Preisnotierungen werden nicht mehr von Risikoaufschlägen, sondern von einem klassischen physischen Engpass getrieben.